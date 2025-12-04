Matthias Schweighöfer performt mit Zsá Zsá auf der Bühne

Matthias Schweighöfer (44) hat seinem Ruf als supersympathischer Promi mal wieder alle Ehre gemacht. Ein Video, das aktuell auf TikTok viral geht, zeigt den Schauspieler auf der Bühne bei einem Auftritt von Musikerin Zsá Zsá Inci Bürkle (30). Während die Rapperin ihren Hit "Bad Bunnies" performt, feiert und tanzt Matthias im Hintergrund ausgelassen zu ihrem Track. Zsá Zsá ist die beste Freundin seiner Partnerin Ruby O. Fee (29) – und Zuschauer sind begeistert von seiner Unterstützung. "Wie süß ist das bitte, noch nie gesehen, dass der Boyfriend einer Freundin so supportet", schwärmt eine Nutzerin.

Viele weitere User zeigen sich begeistert von Matthias' Performance auf Zsa Zsas Bühne. "Matthias Schweighöfer – so eine Maus", schreibt jemand, ein anderer fügt hinzu: "Für Zsa Zsa gekommen, für Matthias geblieben." Der Großteil der Fans findet seine Performance schlichtweg "iconic" – ein paar zeigen sich aber doch auch irritiert von seinen Tanzeinlagen. "Matthias ist so hart in der Midlife-Crisis, ich weiß nicht, ob ich das süß finden soll oder Fremdscham empfinden soll", äußert sich ein Nutzer kritisch.

Treuen Fans dürfte es aber nicht allzu überraschen, dass Matthias auf dem Konzert losgelöst mitfeiert. Der Hollywoodstar und seine Freundin Ruby sind schon lange treue Unterstützer der 30-Jährigen. So performten sie sogar mal gemeinsam mit dem einstigen "Die wilden Hühner"-Star in einem Instagram-Video zu ihrem Song "Bestie". Schon seit Jahren sind Ruby und Zsa Zsa, die beide schon in jungen Jahren Erfolge in der Filmindustrie feierten, unzertrennlich und zelebrieren ihre Freundschaft regelmäßig in den sozialen Medien.

Getty Images Matthias Schweighöfer im Juli 2025

Instagram / zsazsainci Zsa Zsa Inci Bürkle, Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee

Instagram / zsazsainci Zsa Zsa Inci Bürkle und Ruby O. Fee, September 2025