Trennung von Joanna: Calvin Steiner erzählt seine Version

Calvin Steiner und Joanna sind getrennt. Während Joanna bereits in TikTok-Clips ausführlich ihre Sichtweise auf das Liebes-Aus darlegte, schwieg Calvin zunächst. In einem Livestream auf Instagram erzählt der Reality-TV-Darsteller nun ebenfalls seine Sicht der Dinge. Laut Calvin gab es schon früh Risse – sein Verdacht war, dass Joanna schon in der ersten Dating-Phase Kontakt zu einem anderen Mann hatte, sie stritt dies aber stets ab. Während er schlief, soll Joanna angeblich lange Liebesnachrichten an den anderen Mann geschrieben haben. Viel Bildschirmzeit im Alltag war ein Thema: Calvin fiel auf, dass seine Freundin extrem viel am Handy war – er schätzt zehn bis zwölf Stunden pro Tag – und das Display immer wegdrehte.

Ein weiterer Vorfall, der Calvin stutzig machte, habe sich im gemeinsamen Urlaub mit seiner Familie ereignet. Joanna telefonierte mit einer Freundin über den Lautsprecher, weswegen Calvin das Gespräch ebenfalls verfolgen konnte. Schließlich sagte die Freundin laut Calvin zu Joanna: "Wir mussten dich bereits von [Name des Mannes] wegziehen." Calvin wurde immer misstrauischer. Als er wenig später auf Reisen in Las Vegas war, kam es zum Eklat: Joanna habe direkt wieder den Kontakt zum anderen Mann aufgenommen und sei sogar mit ihm intim geworden. Dies fand er über einen Check ihres Handys heraus: Im Gelöscht-Ordner entdeckte er später angeblich durch Zufall ein S*x-Video von Joanna und dem Mann, welches im Zeitraum seiner Vegas-Reise entstanden sein soll.

Auch an seinem Geburtstag Ende November rief Joanna ihn nicht an und schrieb auch keine Nachricht, um ihm zu gratulieren. Laut Calvin wirkte Joanna in der ganzen Woche schon gereizt – letztendlich machte sie via TikTok-Livestream mit ihm Schluss. Calvin beteuert, er habe versucht, das Ganze privat zu klären, ein persönliches Treffen lehnte sie jedoch ab und fand Ausreden. Diese Darstellung der Dinge unterscheidet sich stark von der Geschichte, die Joanna auf TikTok erzählte: Sie deutete an, zwischen ihr und Calvin sei immer wieder kurzfristig Schluss gewesen – Zeiträume, die er stets direkt nutzte, um anderen Frauen aus der Reality-TV-Welt näherzukommen.

Instagram / calvinsteinerr Joanna und Calvin, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten 2025

Instagram / calvinsteinerr Calvin Steiner, Realitystar

Instagram / calvinsteinerr Joanna und Calvin Steiner, November 2025