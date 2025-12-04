Ein Jahr Liebe: Gregg Sulkin schreibt Botschaft an Freundin

Gregg Sulkin (33) verzückt seine Fans mit einer süßen Liebeserklärung an seine Freundin. Seit einem Jahr ist der Schauspieler mittlerweile mit seiner Freya zusammen. Das feiert er mit einigen romantischen Pärchenbildern bei Instagram und den Worten: "Vor einem Jahr hast du gelächelt, 'Ja' gesagt und das war der Beginn einer wunderschönen Reise. Im vergangenen Jahr hast du mir so viel Liebe, Frieden und Glück geschenkt." So intime Einblicke in die Beziehung der beiden bekommen Fans nur selten. Und offenbar sind Gregg und Freya auch nach einem Jahr noch so verliebt wie an Tag eins: "Du machst jeden Tag leichter und jeden Moment so bedeutungsvoll. Jeder, der dich trifft, spürt deine Wärme und deine Freundlichkeit – nur zwei deiner Eigenschaften, die ich so sehr liebe."

Ihre Beziehung halten Gregg und Freya fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Bis zu ihrem Jubiläum schienen sie ihre Liebe nicht einmal wirklich offiziell gemacht zu haben. Kennengelernt haben sie sich angeblich in einem exklusiven Klub in London. Allerdings erwischten Paparazzi die beiden im vergangenen Jahr immer wieder zusammen in der Öffentlichkeit, sodass kein Zweifel mehr bestand. Ein Insider plauderte im Sommer gegenüber TMZ zudem aus, dass der Disney-Star und das Model sogar schon zusammenleben. Freya soll ihre Heimat Großbritannien verlassen haben und zu Gregg nach Los Angeles gezogen sein.

Dass Gregg diese Romanze privat hält, ist nur allzu verständlich, denn in der Vergangenheit führte er schon Beziehungen in der Öffentlichkeit. Unter anderem war er von 2015 bis 2016 etwa ein Jahr mit Bella Thorne (28) zusammen. Die Verbindung der beiden soll sogar so ernst gewesen sein, dass sie sich verlobten – das wurde aber nie offiziell bestätigt. Im August 2016 entschieden die beiden dann, sich zu trennen. Allerdings blieben Bella und Gregg wohl freundschaftlich verbunden. Auch wenn es zwischendurch so aussah, als würden sie sich wieder daten, entwickelte sich kein zweiter Anlauf. Im Anschluss datete der "Die Zauberer vom Waverly Place"-Darsteller außerdem Michelle Randolph (28), die Schwester der US-Bachelor-Gewinnerin Cassie Randolph.

Instagram / greggsulkin Gregg Sulkin und Freya Tidy

Getty Images Gregg Sulkin im Oktober 2017 in Kalifornien

Getty Images Bella Thorne und Gregg Sulkin bei einem Event 2016