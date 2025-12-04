Beauty-OP-Werbung: Louisa Dellert kritisiert Emma Fernlund

Louisa Dellert geht hart mit Emma Fernlund (24) ins Gericht. Die Reality-TV-Bekanntheit hatte sich kürzlich in der Türkei drei Eingriffen unterzogen – Doppelkinn-Behandlung, Nasen-OP und Fox Eyes. In einem TikTok-Clip bemängelt Louisa nun vor allem, wie Emma das Thema auf Social Media behandelt: "Ich verurteile hier nicht Emma und auch nicht andere Personen, die sich für einen Schönheitseingriff entscheiden. [...] Ich verurteile Emma dafür, wie sie darüber auf Social Media redet." Offenbar gebe es eine Zusammenarbeit mit der Beauty-Klinik: Emma vertaggt die Klinik in vielen Posts, die Klinik nutzt ihr Gesicht für Werbung – ohne den Hinweis "Werbung". "Der Bundesgerichtshof hat letztens entschieden, dass Unternehmen und Influencer keine Werbung mehr in Form von Vorher-Nachher-Fotos für Schönheitseingriffe machen dürfen. Aber wer kontrolliert das? Im Fall von Emma anscheinend niemand. Und das ist ein großes Problem, denn Emma hat eine unglaublich große Reichweite", schimpft sie.

Auch sie und andere Influencer erhielten in den vergangenen Monaten regelmäßig Anfragen von Schönheitskliniken: "Ich durfte mir aussuchen, ob ich nur meine Brüste oder ein ganzes Körper-Makeover machen will. Und der Deal war, dass ich dafür dann Werbung mache." Problematisch sei, dass das Geschäft mit der Unsicherheit von Frauen boomt, weshalb sie Emmas Umgang damit kritisch sieht. "Ihr folgen unglaublich viele junge Frauen, die eine Unsicherheit in sich tragen, mit der man Geld machen kann. Emma tut so, als wäre ihre Nasenoperation eine Daily-Selfcare-Routine", betont die 36-Jährige. Sie sieht den Körperkult aktuell an einem Wendepunkt, der nichts mehr mit feministischer Selbstbestimmung zu tun hat: "Die Schönheitsindustrie ist ein fleißiger Helfer des Patriarchats. Und durch diesen massiven Boom, was Botox, Filler oder auch Facelifts angeht, manövriert sie uns dahin, wo sie uns am liebsten hat, nämlich in der Rolle der formbaren Frau."

Nicht nur Louisa, auch andere reagierten in den vergangenen Wochen schockiert auf die Operationen der ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Verführerin. So mischte sich Sam Dylan (34), der gemeinsam mit Emma an Das Sommerhaus der Stars teilgenommen hatte, vor wenigen Tagen in die Debatte ein. Auf Instagram zeigte sich der Realitystar tief schockiert über das Ausmaß der Eingriffe. "Ich habe wirklich gedacht, das ist KI!", schrieb er unter ein Bild, das Emma nach den Operationen zeigt. Seine Botschaft an die Fans war deutlich: Niemand solle sich von Influencern wie Emma dazu verleiten lassen, ähnliche Eingriffe zu machen. "Ich bin einfach immer schockiert, wie man sich mit Mitte 20 schon so verunstalten kann", erklärte Sam offen.

IMAGO / BREUEL-BILD, IMAGO / APress Collage: Louisa Dellert und Emma Fernlund

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Influencerin

IMAGO / Gartner Sam Dylan, Realitystar