Helen Mirren & Andie MacDowell glänzen stolz mit grauem Haar

Dass Alter nur eine Zahl ist, beweisen Helen Mirren (80) und Andie MacDowell (67) auf dem roten Teppich mit ganz viel Eleganz. Am Dienstag versammelten sich Stars und Sternchen bei der L'Oreal Paris-Party. Dabei strahlen vor allem die beiden Hollywood-Ikonen – und das vor allem mit Natürlichkeit. Sowohl Helen als auch Andie überzeugen mit natürlich ergrauten Haaren. Während Helen im langärmligen Paillettenkleid eine elegante Kurzhaarfrisur trägt, präsentiert Andie ihre charakteristische Lockenmähne in einer tief ausgeschnittenen bordeauxroten Robe. Die beiden tragen das Grau sichtlich mit Stolz und beweisen, dass Alter nichts ist, wofür man sich schämen muss.

Beide Schauspielerinnen machen sich schon seit Jahren für natürliches Altern in Hollywood stark. So erklärte Andie 2023 in einem Interview auf YouTube, dass sie keine Lust mehr habe, auf Krampf jung wirken zu müssen. "Ich bin es leid, jung sein zu wollen. Ich will nicht jung sein. Ich war jung. Und als älterer Mensch zu versuchen, jung zu sein, ist eine enorme Anstrengung. Das kostet viel Kraft. Ich kann diese Farce einfach nicht mehr aufrechterhalten", fand sie deutlich Worte. Der mittlerweile 67-Jährigen sei es egal, wenn sie durch graue Haare älter wirke, denn sie wolle "alt sein".

Ähnlicher Meinung scheint auch Helen zu sein. Die "The Thursday Murder Club"-Darstellerin besticht heute vor allem dadurch, dass sie auch mit 79 noch topfit ist. In einem Interview mit The Mirror vergangenen Juni erklärte sie, dass ihr strahlendes Aussehen nichts mit Botox oder anderen Mitteln zu tun habe. Sie habe nur eine goldene Regel: "Nicht rauchen – das ist die erste Regel. Und zweitens sollte man alles ausprobieren, aber nie übertreiben." Für Helen sei es die Balance aus Abenteuer und Gesundheit: Es sei sehr wichtig, immer darauf zu achten, gesund zu bleiben. Aber man solle auch "nicht wie eine Nonne leben".

Amy Sussman/Getty Images, Amy Sussman/Getty Images Helen Mirren und Andie MacDowell

Getty Images Helen Mirren und Andie MacDowell

Getty Images Andie MacDowell und Helen Mirren beim Filmfestival von Cannes 2024