Darauf freut sich Sarah Victoria Schalow nach AWZ-Ausstieg

Abschied mit Ansage – und einem Plan, der so gar nicht nach Stillstand klingt: Sarah Victoria Schalow hat nach zwei Jahren bei Alles was zählt ihren letzten Auftritt hingelegt. Am Montag, 1. Dezember, flimmerte sie um 19.05 Uhr ein letztes Mal als Hanna über die Bildschirme. Während die Serienfigur in Spanien neu durchstartet, richtet die Schauspielerin ihren Blick auf das Private – und zwar dort, wo sie zwischen Beeten, Beeren und Brennnesseln zur Ruhe kommen will: in ihrem Schrebergarten in Hamburg. An ihrer Seite ist Freund Lukas, mit dem sie das Grünprojekt gemeinsam angeht, erklärt sie im Gespräch mit RTL.

In der Serie packt Hanna die Koffer und nimmt einen Job auf Ibiza an – ein Neustart, den Sarah nicht nur spielt, sondern auch versteht. "Ich kann das total nachvollziehen, weil neue Orte, neues Arbeitsumfeld, neue Leute, die man kennenlernt. Das ist immer spannend", sagte sie im Gespräch mit RTL. Stillstand sei nichts für sie: "Ich finde, es gibt im Leben nichts Nervtötenderes als Stillstand", so die Schauspielerin weiter. Privat fällt die nächste Etappe deutlich ruhiger aus. Mehr Zeit draußen, weniger Drehstress – und ein klarer Plan für Hamburg: Der Schrebergarten soll nicht nur hübsch aussehen, er soll auch wachsen. "Mein Freund Lukas kümmert sich nur ums Rasenmähen und das war es dann aber auch schon", erzählte Sarah lachend. Er freue sich deshalb sehr, wenn sie nun öfter mit anpackt.

Hanna verabschiedete sich in der Storyline mit einer Party im Prunkwerk und der Aussicht auf Sonne, Meer und Nachtschichten hinterm Tresen. Für Sarah war es der Abschluss eines intensiven Kapitels vor der Kamera und der Beginn einer Phase, die mehr Freiheit verspricht. Abseits des Sets verbringt die Schauspielerin viel Zeit in Hamburg, wo Familie und Freundeskreis ihr Rückgrat bilden. Der Garten ist für sie Rückzugsort und Treffpunkt zugleich – ein Platz für Kaffee auf der Laube, Gespräche mit Nachbarn am Zaun und das kleine Glück, wenn die erste Tomate rot wird. Während die Figur in Spanien neu ankommt, knüpft Sarah im Norden an Routinen an, die ihr guttun: Hände in die Erde, Handy in die Tasche, Kopf frei.

Instagram / sarah.victoria.schalow Sarah Victoria Schalow, neu bei "Alles was zählt"

RTL / Julia Feldhagen Kaja Schmidt-Tychsen, Amrei Haardt, Féréba Koné und Sarah Victoria Schalow, "Alles was zählt"-Stars

RTL / Julia Feldhagen Gustav Masurek und Sarah Victoria Schalow in "Alles was zählt"

