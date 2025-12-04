Zweite Staffel "Love Is Blind: Germany" startet im Januar

Die beliebte Datingshow Love Is Blind: Germany kehrt mit ihrer zweiten Staffel zurück. Ab dem 8. Januar 2026 werden zunächst die ersten acht Folgen auf Netflix veröffentlicht, in denen erneut 30 Singles auf der Suche nach der großen Liebe sind – allein basierend auf Stimme und Gesprächen. Ohne sich vorab zu sehen, begegnen sich die Teilnehmer in den sogenannten Pods und lernen sich dort kennen. Der entscheidende Moment kommt, wenn ein Heiratsantrag gemacht wird, ohne dass die Beteiligten sich jemals von Angesicht zu Angesicht getroffen haben.

In der neuen Staffel erwartet die Zuschauer ein emotionales Upgrade: Die Show verspricht intensivere Gespräche, tiefere Gefühle und größere Herausforderungen. Nach der aufregenden Phase in den Kabinen treffen die Paare erstmals aufeinander und müssen beweisen, ob ihre Bindung auch in der Realität Bestand hat. Hierzu gehören romantische Ausflüge, Treffen mit Familie und Freunden sowie die gemeinsame Planung der Hochzeit. Doch das Glück steht auf dem Prüfstand, wenn Werte und Erwartungen kollidieren und die wahre Belastbarkeit der Beziehungen ans Licht kommt.

Für die Moderation sorgen erneut Stephanie Brungs (36) und Christian Wackert, die sich als eingespieltes Team aus der ersten Staffel bewährt haben. Das Paar, das auch privat verheiratet ist, hatte bereits großen Spaß bei der Premiere der deutschen Adaption – und ihre Chemie vor der Kamera kam bei den Zuschauern gut an. Die Show, die international mit Versionen in Ländern wie den USA, Brasilien und Japan erfolgreich ist, hat auch in Deutschland viele Fans gefunden. Nun können diese gespannt verfolgen, welche neuen Liebesgeschichten in den Pods entstehen.

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Standbild

Netflix / Paul Huttemann Ilias Pappas und Alina Rothbauer, "Love Is Blind: Germany"-Paar

Getty Images Steffi Brungs und Christian Wackert, Februar 2025

