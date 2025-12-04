"Rogue Male": Benedict Cumberbatch plant neuen Filmhit

Benedict Cumberbatch (49) hat bestätigt, dass die geplante Verfilmung des Romans "Rogue Male" weiterhin auf seiner Agenda steht. Diese literarische Vorlage, die Rudimente des späteren James-Bond-Charakters inspirierte, soll voraussichtlich 2026 gedreht werden. In einem Gespräch im Podcast "SmartLess" verriet der Schauspieler laut Deadline jedoch, dass noch kein fester Termin für den Drehstart feststeht. "Wir werden es definitiv drehen", betonte er und fügte hinzu: "Es gibt andere große Verpflichtungen, bei denen Umhänge herumflattern." Damit spielte er auf seine Rolle als Doctor Strange im Marvel-Universum an, die möglicherweise die Dreharbeiten beeinflussen könnte.

Der Thriller-Klassiker "Rogue Male" von Geoffrey Household wurde 1939 veröffentlicht und erzählt die Geschichte eines britischen Großwildjägers, der einen faschistischen Anführer – eine kaum verschleierte Anspielung auf Adolf Hitler – töten will, bevor er entdeckt, gefoltert und für tot gehalten wird. Doch der Abenteurer überlebt und wird fortan unerbittlich gejagt. Das Werk gilt nicht nur als spannender Politthriller, sondern auch als prägender Einfluss für Ian Fleming (†56), der später mit den Geschichten rund um Geheimagent James Bond Weltruhm erlangte. Benedict zeigte großes Interesse an den psychologischen und politischen Dimensionen der Geschichte, insbesondere der Wendung, dass der Protagonist nicht nur von seinen Feinden, sondern auch von seinen eigenen Leuten verraten wird.

Die Idee, "Rogue Male" zu verfilmen, beschäftigt Benedict bereits seit 2016, als er über seine Produktionsfirma SunnyMarch ankündigte, das Projekt anzugehen. Während Autor Michael Lesslie damals für das Drehbuch verpflichtet wurde, lag das Projekt lange auf Eis. Benedict, der mit seiner Rolle als Sherlock Holmes bekannt wurde, hat in den letzten Jahren immer wieder Enthusiasmus für die Adaption gezeigt. Privat lebt der Brite ein zurückgezogenes Leben mit seiner Frau und zwei Kindern. Trotz seiner familiären Verpflichtungen findet er immer wieder Wege, Projekte zu realisieren, die ihm wirklich am Herzen liegen. Fans dürfen gespannt sein, ob die Produktion 2026 wie geplant startet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Benedict Cumberbatch im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Benedict Cumberbatch, Filmstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Benedict Cumberbatch im März 2022 in Los Angeles