Ähnlicher Name wie Ex: Fabio De Pasquale ist wieder vergeben

Reality-TV-Star Fabio De Pasquale (31) hat eine neue Frau an seiner Seite. In einem Gespräch im "Blitzlichtgewitter"-Podcast verriet der 31-Jährige, dass er wieder vergeben ist. Seine Partnerin heißt Lisa, mit der er, wie er schwärmt, sehr glücklich ist. Auf Kate Merlans (38) Weihnachtsparty erschien Fabio allerdings ohne seine neue Freundin. Der Grund? "Lisa ist heute leider aufgrund von Corona nicht da", erklärte er und ergänzte: "Ich merke, ich vermisse sie und hätte sie gerne hier."

Ein Detail bereitete Fabio aber etwas Sorge: Lisa teilt beinahe den gleichen Namen wie seine Ex-Freundin Marlisa Rudzio (36). Der Reality-Star bezeichnete diese Tatsache als "unangenehm". Besonders ungewöhnlich: Fabio erzählte, er habe Lisa erst nach der ersten gemeinsamen Nacht nach ihrem Namen gefragt. Trotz dieses holprigen Starts zeigt sich der Social-Media-Star begeistert von seiner neuen Partnerin: "Sie hat mich aus einem tiefen Loch rausgeholt und wieder aufgebaut. Ich fühle mich wohl und habe diese innere Ruhe."

Fabios Liebesleben sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. Erst Anfang des Jahres machte er öffentlich, dass er und Aleksandra kein Paar mehr sind. Sie war eine Teilnehmerin einer polnischen TV-Show, in der sich beide kennenlernten. "Die Beziehung mit Ola ist hiermit beendet. Wer keinen Respekt für mich zeigt, hat mich nicht verdient", machte er damals auf Instagram deutlich. Offenbar habe er sie in Polen besuchen wollen, doch statt eines romantischen Wiedersehens bahnte sich Drama an: "Ich bin gerade in Polen gelandet und ich frage mich, wo meine Freundin ist. Sie hat sich gar nicht gemeldet, sie hat mir gar nichts gesagt."

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale im März 2024

RTL Fabio De Pasquale und Mrs.Marlisa bei "Prominent getrennt" 2023

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale und Aleksandra