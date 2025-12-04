Bill & Tom Kaulitz: Tequila-Launch sorgt für Fan-Ansturm

Bill (36) und Tom Kaulitz (36) haben ihren neuen Tequila "Kaa Dos" in Hamburg vorgestellt und damit einen regelrechten Fan-Ansturm ausgelöst. Gemeinsam mit ihrem Bandkollegen Georg Listing (38) präsentierten die Tokio Hotel-Stars das Getränk im Luxuskaufhaus Breuninger in der Hafencity, wo sich rund 600 Fans versammelten, um die Musiker live zu erleben. "Wir sind auf dem Weg ins Breuninger. Wir launchen jetzt unseren Tequila, kommt vorbei, wenn ihr probieren wollt!", verkündete Bill zuvor in seiner Instagram-Story. Die Brüder nahmen sich Zeit für ihre Fans, schrieben fleißig Autogramme, posierten für Selfies und standen für kurze Gespräche zur Verfügung, bevor sie an einem exklusiven Event teilnahmen, bei dem der Tequila offiziell vorgestellt wurde.

Der Launch von "Kaa Dos" ist für die Brüder ein Herzensprojekt, das über Monate hinweg geplant wurde. Regelmäßige Updates dazu gaben sie nicht nur in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", sondern auch in ihrer Show "Kaulitz & Kaulitz". Die Hamburger Veranstaltung soll dem Hamburger Abendblatt zufolge von einer Kamera begleitet worden sein – womöglich ein Hinweis darauf, dass diese im nächsten Staffelauftakt der Show zu sehen sein wird. Während Bill betonte, dass die Stadt ein Stück Heimat für sie darstelle, beschrieb auch Tom seine Begeisterung für die Hafenstadt: "Hamburg ist eine meiner Lieblingsstädte. Wir sind immer wieder gerne zu Gast. Unsere Mutter lebt in der Nähe und wir haben Freunde hier."

Abseits der musikalischen Projekte und neuer Geschäftsinitiativen glänzen die Kaulitz-Zwillinge häufig auch mit unkonventionellen modischen Statements. Besonders Bill hat sich als modische Ikone etabliert, sei es mit extravaganten Outfits auf internationalen Events oder durch seinen unverkennbaren Stil, der oft das Motto "Mehr ist mehr" verfolgt. Zuletzt sorgte er bei den British Fashion Awards in London für Aufsehen, als er in einem glitzernden Oversize-Anzug erschien und damit zahlreiche Blicke auf sich zog. Mit ihrer Vielseitigkeit und ihrem Händchen für Fans und Trends machen die Brüder nicht nur als Musiker, sondern auch als Unternehmer und Stilikonen von sich reden.

ENERGY Georg Listing mit Bill und Tom Kaulitz

Instagram / georglisting Georg Listing, Mitglied der Band Tokio Hotel

Getty Images Bill Kaulitz bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London