Benedict Cumberbatch wurde durch Vaterschaft "dünnhäutig"

Benedict Cumberbatch (49) hat ungewöhnlich persönliche Einblicke in sein Leben als Vater gewährt. Der Schauspieler, der mit seiner Frau Sophie Hunter (47) seit 2015 drei Söhne großzieht, sprach über die tiefgehenden Veränderungen, die die Vaterschaft mit sich gebracht hat. Nach eigenen Worten sei er emotional wesentlich empfindlicher geworden. "Meine Gefühle sind papierdünn geworden", erklärte Benedict in einem Interview mit der Times und beschrieb, wie er seit der Geburt seiner Kinder plötzlich von Filmen zu Tränen gerührt wird oder wütend auf Dinge reagiert, die ihn zuvor kalt gelassen hätten. Zu den emotionalsten Momenten dieses Jahres zählte für ihn der Besuch eines Oasis-Konzerts in Wembley, bei dem er überwältigt war von der Atmosphäre: "90.000 Männer, die singen, weinen und sich gegenseitig umarmen – das war einfach unglaublich."

Benedict, der seinen Nachwuchs so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit heraushält, gab zudem Einblicke in seine täglichen Herausforderungen als Prominenter. Um seine Familie zu schützen, greift er regelmäßig zu Verkleidungen, wenn sie gemeinsam unterwegs sind. "Ich will, dass sie Privatsphäre und ihre eigene Zeit haben", sagte der Schauspieler, der das Rampenlicht bei Premieren oder im Theater zwar akzeptiert, es aber als "eigenartig" empfindet, ständig als Star erkannt zu werden. Halloween zählt deswegen zu seinen bevorzugten Gelegenheiten, unauffällig unter Menschen zu sein. Vergangenes Jahr verkleidete er sich als Chewbacca und genoss es, unerkannt zu bleiben – zumindest solange, bis die Aufmerksamkeit plötzlich auf den tanzenden Wookiee gerichtet war. Ein als Michael Jackson (†50) verkleideter Performer habe sich laut Benedict sogar darüber geärgert, als die Menge vor allem wegen ihm zu tanzen begann.

Benedicts Worte offenbaren eine selten persönliche Seite des sonst zurückhaltenden Schauspielers, für den nicht nur die Karriere an erster Stelle steht. Seit er Vater geworden ist, so beschreibt Benedict, habe sich auch sein Verständnis von Zeit und sein Bewusstsein für die Vergänglichkeit verändert: "Wenn du Kinder hast, denkst du mehr über Sterblichkeit nach", gestand er. Humor und Familie scheinen bei ihm jedoch weiterhin Hand in Hand zu gehen. Seine Halloween-Anekdote zeigt zudem, dass gerade einfache Momente des Alltags dem Schauspieler die Möglichkeit bieten, sich von der Welt des Ruhms zu lösen – und einfach nur Vater und Mensch zu sein.

Getty Images Benedict Cumberbatch, 2024

Getty Images Benedict Cumberbatch und Sophie Hunter bei der Oscar-Verleihung 2022

Getty Images Benedict Cumberbatch, Schauspieler