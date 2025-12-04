"Einige dunkle Nächte": Emma Roberts reflektiert Mutterrolle

Große Ehre für Emma Roberts (34): Sie ziert das Dezember-Cover von Harper’s Bazaar Spanien. Im Interview mit dem Magazin sprach die Schauspielerin offen wie selten über die Achterbahn der Mutterschaft und erzählte, wie sie die ersten Jahre mit Sohn Rhodes erlebt hat, der in diesem Monat fünf wird. "Nach der Geburt hatte ich einige dunkle Nächte", gestand Emma. Gleichzeitig betonte sie, wie sehr der Blick durch die Augen ihres Kindes ihren Alltag und ihr Arbeiten zum Positiven veränderte. Emma zieht Rhodes gemeinsam mit Ex-Partner Garrett Hedlund (41) groß. Die Co-Elternschaft scheint bestens zu funktionieren. Garrett überraschte Emma sogar mit einem süßen Brief zum Muttertag. Inzwischen ist Emma mit dem Schauspieler Cody John liiert. Im Juni 2024 gab das Paar die Verlobung bekannt.

"Die Mutterschaft hat meinen Gefühlen und meinem Verständnis so viel Tiefe gegeben, persönlich und beruflich", sagte Emma im Interview. In ihren 20ern habe sie vor allem viel arbeiten wollen, heute wähle sie Projekte sorgfältiger aus. "Mit einem Fünfjährigen bin ich wählerischer, weil Dreharbeiten bedeuten, viel Zeit fern der Familie zu verbringen", führte Emma ihre Gedanken weiter aus. Auch über ihre Beziehung zu ihrem Verlobten Cody spricht sie ungewohnt klar: "Zwei Schauspieler zusammen können kompliziert sein, weil man nie weiß, wann oder wo man arbeitet", erklärte sie dem Magazin. Sie und Cody begegneten sich deshalb oft an wechselnden Orten, was Routine erschwere, aber auch die Beziehung lebendig halte. "Ich bin sehr verliebt, mein Verlobter ist ein großartiger Mensch und wir haben eine wunderbare Verbindung außerhalb der Arbeit", geriet die Schauspielerin ins Schwärmen.

Jenseits des Filmsets stehen für Emma ihre Familie und ihre Freunde an erster Stelle – allen voran natürlich ihr Sohn. Sie schwärmte im Interview davon, wie Rhodes kleine Momente groß mache und den Blick aufs Wesentliche schärfe. Spaziergänge, gemeinsame Frühstücke, Vorleserituale – all dies sind für Emma besondere Momente, die sie nicht missen möchte. Rhodes hat für die Schauspielerin Priorität, wenngleich das Muttersein nicht immer leicht ist. "Mein Sohn wird bald fünf und ich habe das Gefühl, ich entdecke immer noch, wer ich bin – als Person und als Mutter. Ich versuche, mein Bestes zu geben, auch wenn mir das nicht immer gelingt, aber ich versuche es", erklärte Emma im Interview. Die Schauspielerin hat ihr ganz persönliches Glück gefunden und geht nach anfänglichen dunklen Nächten inzwischen voll und ganz in ihrer Rolle als Mutter auf.

Getty Images Emma Roberts, Schauspielerin

Instagram / emmaroberts Emma Roberts und ihr Sohn Rhodes, Oktober 2025

Instagram / emmaroberts Emma Roberts mit ihrem Sohn Rhodes im Oktober 2024 im Disneyland