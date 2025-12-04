Glen Powell soll mit Michelle Randolph in Beziehung sein

Glen Powell (37) soll frischverliebt sein: Laut dem Magazin Us Weekly datet der "Top Gun: Maverick"-Star seit Oktober die Schauspielerin Michelle Randolph (28). Die beiden halten es demnach bewusst privat, gemeinsame Auftritte auf dem roten Teppich seien vorerst nicht geplant. Gemeinsam gesichtet wurden Glen und Michelle trotzdem: In Austin tanzten sie im Kult-Honky-Tonk The Broken Spoke eng beieinander auf dem Holzboden, ein Fan filmte mit.

Ein kurzer Clip zeigte das Duo beim fröhlichen Drehen und Schritt-für-Schritt-Tanzen zwischen anderen Paaren. Sichtbare Zärtlichkeiten wie Küsse oder Händchenhalten gab es bei dem Tanzabend zwar nicht, aber der Abend in Texas wirkte gelöst. Ein Insider berichtete außerdem gegenüber TMZ, Glen habe Michelle schon vor einigen Monaten zur Premiere seines Projekts "Chad Powers" eingeladen. Beruflich steht Michelle derzeit mit "Landman" im Rampenlicht, einer neuen Serie von Taylor Sheridan, die im Ölboom der Permian Basin in Westtexas spielt.

Glens letzte öffentliche Beziehung war mit Model Gigi Paris. Über das Liebes-Aus sprach der Barbie-Darsteller vor einigen Monaten im Interview mit GQ ungewohnt offen. "Beziehungen sind wirklich schwer und wenn zwei Menschen sich trennen, erzählt jeder seine eigene Geschichte beim Brunch am nächsten Tag", sinnierte er. Gigi und Glen waren von 2020 bis 2023 liiert. Neben ihr datete der Schauspieler auch Renee Bargh und Nina Dobrev (36).

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Glen Powell und Michelle Randolph

Getty Images Glen Powell, Schauspieler

Getty Images Gigi Paris und Glen Powell, Januar 2023