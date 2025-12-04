Fans finden: Alex sieht aus wie Elena Miras' Ex Mike Heiter

Seit dieser Woche ist Reality-TV-Star Elena Miras (33) in der neuen Staffel von Make Love, Fake Love zu sehen, und gleich in der ersten Folge sorgt ein Kandidat für reichlich Gesprächsstoff. Der 30-jährige Alex fällt nicht nur durch seine charmante Art auf, sondern erntet auch auf Social Media jede Menge Aufmerksamkeit. Der Grund: Viele Fans meinen, er sehe aus wie Elenas Ex-Partner, Reality-TV-Star Mike Heiter (33). Auf Instagram häufen sich Kommentare wie "Alex sieht aus wie ein kräftiger Mike Heiter". Selbst die Moderatorin Sandra, auch bekannt als SelfieSandra (26), merkt in der Show scherzhaft an: "Alex, du kommst mir ein ganz kleines bisschen bekannt vor... Hörst du nicht zum ersten Mal, oder?" Auch Alex bestätigt lachend: "Das höre ich jeden Tag."

Während der Sendung wählt Elena Alex für ein Einzeldate aus, und das Thema kommt dort prompt zur Sprache. Alex adressiert die Ähnlichkeit selbst und fragt Elena direkt, wieso sie gerade ihn ausgewählt habe, obwohl er an ihren Ex erinnere. Ihre Antwort: "Du siehst nicht so aus wie er, sonst wärst du schon wieder raus." Im anschließenden Einzelinterview ist die Reality-TV-Bekanntheit jedoch etwas offener: "Ich finde schon, dass er minimal aussieht wie Mike, aber ganz wenig. Es ist nicht so, dass, wenn ich ihn anschaue, an Mike denke." Augenscheinlich schafft es Alex also, sich von diesem Vergleich zu lösen und sich auf anderem Wege zu beweisen.

Für Fans der Show ist dies jedoch nicht die erste Diskussion über die Eigenschaften und das Erscheinungsbild der Kandidaten. Schon vor dem Staffelstart hatten Nutzer im Netz über die teils vergebenen Männer, die um Elena kämpfen, gemischte Meinungen. Einige äußerten Zweifel, ob überhaupt einer der Kandidaten aufrichtiges Interesse an der Single-Dame haben könnte, andere freuten sich auf unterhaltsame TV-Momente. Besonders auffällig ist, dass der Cast offenbar bewusst breit aufgestellt wurde, um für Elena eine interessante Auswahl zu schaffen. Die Fans dürfen gespannt sein, ob Alex sich mit seiner auffälligen Ähnlichkeit langfristig zu einem Favoriten der Staffel entwickeln wird.

RTL / Dustin Leonhard Grieß, Joyn / Bene Müller "Make Love, Fake Love"-Kandidat Alex Z. und Mike Heiter

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

RTL / Dustin Leonhard Grieß Elena Miras, "Make Love, Fake Love"-Star