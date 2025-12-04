Darum halten Ariana Grande und Cynthia Erivo so oft Händchen

Ariana Grande (32) und Cynthia Erivo (38), die beiden Stars der Musical-Verfilmung Wicked, haben während ihrer Pressetouren für die Filme mit einer besonderen Geste immer wieder Aufmerksamkeit erregt: Die beiden halten oft Händchen und zeigen sich bei Interviews besonders innig. In Amy Poehlers (54) Podcast "Good Hang" sprach Ariana nun offen über diese Angewohnheit. "Ich leite viel Energie durch meine Hände. Deshalb halte ich immer eine Hand", erklärte sie und ergänzte: "Ich habe gar nicht bemerkt, dass ich das tue, bis all das passiert ist."

Laut watson hängt Arianas Bedürfnis nach Nähe auch mit ihrer Vorgeschichte zusammen: 2017 verübte eine Person auf einem Konzert von Ariana Grande ein Selbstmordattentat, bei dem mehrere Menschen starben und viele Fans verletzt wurden. Seitdem leidet die Sängerin unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die körperliche Nähe zu ihrer Kollegin Cynthia schenkt ihr also wohl nicht nur positive Energie, sondern vermittelt ihr auch ein Gefühl von Sicherheit und Halt.

Hinter den Kulissen ist zwischen Ariana und Cynthia eine echte Freundschaft entstanden, die nicht mit Drehschluss endet. Bereits vor den gemeinsamen Dreharbeiten suchten sie den privaten Austausch, um einander kennenzulernen. "Ich wollte, dass es immer wir zwei gegen ein Problem ist und niemals wir gegeneinander", verriet Ariana zuvor im Bild-Interview. Mit ihren liebevollen Gesten, wie dem Händchenhalten, unterstreichen die beiden Schauspielerinnen ihre enge Freundschaft – ganz zur Freude der Fans. Der zweite Teil von "Wicked" startete am 19. November 2025 in den deutschen Kinos und galt schon nach wenigen Tagen als großer Erfolg.

Anzeige Anzeige

Imago Ariana Grande und Cynthia Erivo bei der Premiere von "Wicked For Good" im Lincoln Center in New York, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei den Governors Awards 2025 im Ray Dolby Ballroom in Hollywood

Anzeige Anzeige

Imago Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der "Wicked: For Good"-Premiere in London