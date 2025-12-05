Ex-Bachelorette entsetzt über neuen Bachelor Danilo Sellaro

Der Schweizer Bachelor Danilo Sellaro sorgt für heftige Diskussionen. Laut der Basler Zeitung wurde 2022 vom Amtsgericht Frankfurt am Main eine einstweilige Verfügung gegen ihn erlassen. Der Vorwurf: Stalking seiner Ex-Freundin Aurelia Lamprecht, der unter anderem das Verbot umfasst, sich ihr oder ihrer Wohnung auf weniger als 50 Meter zu nähern. Danilo distanziert sich von den Vorwürfen seiner Ex – trotz der verlorenen Auseinandersetzung vor Gericht. Doch Aurelia ist nicht die einzige Frau, die öffentlich negativ über den Rosenkavalier spricht.

Ex-Bachelorette Larissa Hodgson äußerte sich ebenfalls zum Vorfall. "Ich bin erschrocken, als ich gesehen habe, dass Danilo der neue Bachelor ist", betont sie im Interview mit 20 Minuten. Larissa kennt Danilo persönlich aus der zweiten Staffel von "Reality Island", wo beide Teil des Casts waren. "Ich habe dort nicht die besten Erfahrungen mit ihm gemacht", deutet die Bernerin an. Auch andere Frauen aus der Show sollen negative Erlebnisse mit ihm gehabt haben. Während sie sich zu den Vorwürfen gegen ihn nicht konkret äußern möchte, betont sie, dass diese ernst genommen werden sollten.

Während Danilo die Anschuldigungen zurückweist und immer mehr Stimmen laut werden, wird die aktuelle Staffel vom Schweizer Bachelor von einer Petition der Juso Schweiz begleitet. Diese fordert CH Media auf, die Ausstrahlung zu stoppen. Das Medienunternehmen, das hinter der Produktion steckt, ist sich jedoch keiner Schuld bewusst und steht hinter seinem Kandidaten. "Wie bei allen teilnehmenden Personen beim Bachelor wurde auch von Danilo Sellaro ein aktueller Strafregisterauszug verlangt. Der war ohne Beanstandung", machte man auf Nachfrage der BaZ deutlich.

Anzeige Anzeige

JOYN / Moni Fellner Danilo Sellaro, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / hodgsonlarissa Larissa Hodgson, ehemalige Schweizer Bachelorette

Anzeige Anzeige