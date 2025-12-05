Bei Dreharbeiten: Callum Turner und Julia Fox knutschen rum

Ein romantischer Moment am Filmset sorgte kürzlich in Manhattan für Aufsehen: Callum Turner (35) und Julia Fox (35) tauschten einen leidenschaftlichen Kuss aus – allerdings rein beruflich. Die Szene, die am Dienstag in der White Horse Tavern im West Village gedreht wurde, ist Teil der romantischen Komödie "One Night Only". Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen Julia vor der Kamera in einem frechen weißen Crop-Top, das ihren durchtrainierten Bauch freigab, kombiniert mit verwaschenen grauen Jeans und schwarzen Stiefeln mit Absatz. Die Rolle der vielseitig talentierten Schauspielerin und Designerin in dem Film ist bislang noch nicht bekannt. Callum hingegen spielt neben Monica Barbaro (35) eine der Hauptrollen in der Produktion, die am 7. August 2026 in die Kinos kommen soll.

Neben den Dreharbeiten führte Callums Privatleben kürzlich zu weiteren Schlagzeilen, als ein Video von ihm und seiner Verlobten Dua Lipa (30) in einem Nachtclub in Rio de Janeiro viral ging. Zu sehen ist das Paar, wie es Salsa tanzt und die Musik auf der Tanzfläche genießt. Fans reagierten begeistert auf die authentischen und innigen Aufnahmen und überhäuften die beiden mit Kommentaren auf sozialen Medien. Dua befindet sich derzeit auf der Zielgeraden ihrer "Radical Optimism"-Tour, deren Abschlusskonzert am 5. Dezember in Mexiko angesetzt ist. In einem Interview mit Vanity Fair schwärmte Callum von ihrer Beziehung: "Es gibt nichts Schwieriges daran. Es ist das Einfachste der Welt."

Das Kennenlernen von Callum und Dua klingt wahrlich wie eine Filmszene: Beide entdeckten bei einem Treffen zu einem gemeinsamen Freundegeburtstag, dass sie zufällig das gleiche Buch lasen. Wie Callum dem Magazin The Times Style erzählte, war dieser Moment für ihn wie ein Zeichen des Schicksals. Das Paar begann im Januar 2024, offiziell miteinander auszugehen, und verlobte sich im Juni. Callum beschreibt die Sängerin liebevoll als "die schönste Frau der Welt". Die Fans fiebern nun gespannt den kommenden Projekten und Momenten des glücklichen Paares entgegen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Callum Turner und Julia Fox

Getty Images Julia Fox auf dem Revolve Festival, 2025

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner in Italien, Juli 2025