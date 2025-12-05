Wie geht Tobias Pietreks Freundin mit seiner TV-Präsenz um?

Tobias Pietrek hat seine neue Liebe gefunden und spricht nun darüber, wie seine Freundin Mina mit seiner Prominenz und Fernsehpräsenz umgeht. In einem Gespräch mit Promiflash schwärmte der Realitystar: "Sie unterstützt mich extrem, was mir auch super, super wichtig ist." Diese Unterstützung sei für ihn nicht nur in Bezug auf sein Wirken im Reality-TV von Bedeutung, sondern auch im alltäglichen Leben. Ebenso betonte Tobias, dass er Wert darauf legt, seine Partnerin in allem zu unterstützen.

Mina ist in der TV-Welt nicht ganz unbekannt, denn sie selbst stand bereits vor der Kamera. Die heute mit Tobias liierte Mina nahm 2024 an der Sendung Die Bachelors teil, verließ die Show allerdings bereits nach der ersten Folge. Zu diesem Zeitpunkt plagten sie noch Gefühle für einen ehemaligen Partner, wie sie später gestand. Trotz ihres kurzen Aufenthalts sammelte sie somit erste Erfahrungen im Umgang mit Kameras und erhielt Einblicke in die Fernsehbranche, was ihr jetzt offensichtlich dabei hilft, ihren Partner Tobias auf seiner eigenen Reise durch die TV-Welt bestmöglich zu begleiten.

Die beiden Turteltauben machen auch abseits von Interviews keinen Hehl aus ihrem Glück miteinander. Auf Social Media präsentierten sich Tobias und Mina zuletzt in trauter Zweisamkeit: innige Umarmungen, verliebte Blicke und zärtliche Küsse. Mit den simplen Worten "Chapter – wir" brachte Tobias auf Instagram zum Ausdruck, wie ernst ihm diese Beziehung ist. Die Liebe zwischen dem Realitystar und seiner Mina scheint nicht nur von Leidenschaft, sondern auch von gegenseitigem Rückhalt geprägt zu sein.

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek und Mina, November 2025

Imago Tobias Pietrek bei Fame Fighting 3

Instagram / tobiismile Realitystar Tobias Pietrek mit seiner Freundin Mina

