Räumliche Trennung von Bushido: Anna-Maria fühlte sich frei

Vor einer Woche verkündete Anna-Maria Ferchichi (44) die räumliche Trennung von ihrem Ehemann Bushido. In ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" erzählt das Paar nun, dass der Rapper schon Ende September aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen war – die Krise begann aber schon deutlich früher und damit ein ständiges Auf und Ab. Anfang 2024 ging Anis für knapp drei Monate zur Tourvorbereitung nach Deutschland. Eine ungewollte Trennung, die Anna-Maria überraschend guttat.

Knallhart ehrlich schildert Anna-Maria ihrem Ehemann, was schon damals in ihr vorging: "Am Anfang, als du los bist, dachte ich mir: 'Oh mein Gott, das ist so lange, wie sollen wir das schaffen, man vermisst sich.' Und dann warst du weg und ich habe nach drei Tagen auf einmal gemerkt, dass ich viel besser schlafe, dass ich anders zur Ruhe komme, dass ich mich – es ist gemein, das zu sagen – aber ich habe mich so befreit gefühlt." Die 44-Jährige betont aber auch, dass das nicht nur an ihrem Mann gelegen habe, sondern auch an ihren Verhaltensmustern, wenn sie zusammen sind. "Ich habe gemerkt, ich fühle mich so leicht, so unbeschwert. Aber ich mache ja sonst eh alles alleine", gesteht sie und fügt hinzu: "Es war immer du und ich oder ich und unsere – oder irgendwie auch eher meine – Kinder. Weil du dich ja echt aus der Affäre gezogen hast. Aber ich habe die Rolle auch automatisch angenommen, also ich habe mich ja auch nicht beschwert. Das ist dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip. Es gab keine offenen Konflikte."

Schon vor wenigen Tagen verriet Anna-Maria in einem Interview mit Exclusiv die Gründe, wieso sie sich für die Beziehungspause entschieden hatte. Dabei schilderte die achtfache Mama auch einen Moment, in dem es bei ihr Klick machte und sie merkte, dass es so nicht weitergehen kann. Es passierte zu Hause, als mehrere Freunde der Söhne zu Besuch waren und ein längst verabredeter Minigolf-Ausflug anstand. Gleichzeitig hatte Anna-Maria eine geschäftliche Kooperation vergessen und brauchte dringend Ruhe im Haus: "Dann habe ich zu ihm gesagt: 'Kannst du die Jungs bitte nehmen? Ich habe das echt vergessen. Ich komme in einer Stunde nach.'" Die Reaktion ihres Mannes darauf machte sie fassungslos und trug ausschlaggebend zu ihrer Entscheidung bei.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi im November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Juli 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Bushido und Anna-Maria Ferchichi, September 2024