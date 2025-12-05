Wegen Firma: Yeliz Koc hatte Gerichtsvollzieher vor der Tür

Reality-TV-Star Yeliz Koc (32) hat in ihrer Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" nun schockierende Einblicke hinter die Kulissen ihrer Geschäfte gegeben. Wegen ihrer Firma "Yelicious", mit der sie unter anderem Beauty-Produkte anbietet, hatte sie in der Vergangenheit mehrfach Besuch von Gerichtsvollziehern. "Dann kam Rechnung für Rechnung", verriet sie vor laufender Kamera. Der Grund für das Chaos: Für das Unternehmen war – was Yeliz laut eigener Aussage nicht wusste – nie ein Gewerbe angemeldet worden. Das führte nicht nur zu erheblichen Schwierigkeiten, sondern könnte der 32-Jährigen auch eine saftige Geldstrafe einbringen. "Und darauf warte ich jetzt jeden Tag", sagte sie und sprach von möglichen Summen bis zu 50.000 Euro.

In den vergangenen Monaten hat Yeliz dennoch die Ärmel hochgekrempelt und versucht, das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Laut ihrer Aussage habe sie von Beginn an betont, dass sie keine Expertise im Business-Bereich habe und sich auf falsche Partner verlassen habe. "Jetzt gehört die Firma zu 90 Prozent mir. Ich habe den Geschäftspartner rausgekauft", erklärte sie. Das Gewerbe sei mittlerweile angemeldet, aber der Weg dahin war steinig: "Das Konto sollte irgendwie gepfändet werden." Trotz aller Schwierigkeiten betonte sie, dass es ihr wohl gelungen sei, die schlimmsten Konsequenzen abzuwenden: "Ich glaube, ich bin gerade so am Gefängnis drumherum."

Neben Yeliz arbeitet auch ihr Ex Jimi Blue Ochsenknecht (33) gerade daran, Dinge geradezurücken. Der Schauspieler musste sich nach einer unbezahlten Hotelrechnung mit einer Geldstrafe von 18.000 Euro auseinandersetzen und wurde im Juni sogar kurzzeitig inhaftiert. Gegenüber Bild berichtete er, dass es langsam wieder besser laufe: "Es läuft stabiler, ich habe ein gutes Team mit Steuerberater und Anwalt." Er habe bereits mehrere Raten gezahlt und sehe sich auf einem guten Weg: "Auch das gehört zu den Dingen, die ich erledigen muss und erledigen werde."

Sky / B 28 / Stefanie Schumacher Yeliz Koc in der Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!"

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im Mai 2025

Imago Jimi Blue Ochsenknecht vor Prozessbeginn am Landesgericht Innsbruck, 2025