KPop Demon Hunters bricht Netflix-Charts-Rekord

Der Animationsfilm "KPop Demon Hunters" hat einen neuen Rekord aufgestellt: Seit 24 Wochen hält sich der musikalische Fantasy-Hit in den Top Ten der Netflix-Wochencharts – so lange wie kein anderer Film bisher. Aktuell rangiert er laut filmstars.de mit 10,4 Millionen Aufrufen auf Platz drei hinter den Weihnachtsfavoriten "Jingle Bell Heist - Der große Weihnachtsraub" (19,3 Millionen Views) und "Champagne Problems" (14,4 Millionen Views). Die Streamingzahlen machen deutlich, dass der Erfolg des Films auch Monate nach seinem Debüt im Sommer ungebrochen ist.

Bereits insgesamt 325,1 Millionen Views hat "KPop Demon Hunters" weltweit erzielt, was ihn zum erfolgreichsten Netflix-Film aller Zeiten macht. Damit konnte er die Actionkomödie "Red Notice" mit Stars wie Dwayne "The Rock" Johnson (53), Gal Gadot (40) und Ryan Reynolds (49), die mit 230,9 Millionen Views auf dem zweiten Platz liegt, deutlich überholen. Aber nicht nur der Animationsfilm sorgt aktuell für Rekorde bei Netflix. Auch die fünfte Staffel von Stranger Things feierte mit 59,6 Millionen Views zum Start einen enorm erfolgreichen Einstand und setzte sich an die Spitze der englischsprachigen Serienstarts.

Das eindrucksvolle Durchhaltevermögen des Films ist kein völliger Zufall. Schon wenige Monate nach dem Start des Films zeichnete sich ab, dass "KPop Demon Hunters" großes Publikumspotenzial besitzt. Dabei profitiert er nicht nur von seiner packenden Handlung und musikalischen Umsetzung, sondern auch von einer treuen Fangemeinde, die den Film oftmals mehrfach ansieht. Während frühere Zahlen ihn in die Riege der erfolgreichsten Filme auf Netflix einordneten, war es nur eine Frage der Zeit, bis er die bisherigen Spitzenreiter hinter sich lassen würde. Mit seinem einzigartigen Charme scheint "KPop Demon Hunters" eine Lücke im Animationsgenre zu füllen, die viele Zuschauer begeistert.

©2025 Netflix Huntr/x in "KPop Demon Hunters"

Netflix Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Winona Ryder, Noah Schnapp und Maya Hawke in der fünften Staffel von "Stranger Things"

Netflix Rumi, Zoe und Mira in "KPop Demon Hunters"

