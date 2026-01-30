Keine Todesstrafe: Richter gibt Luigi Mangione Hoffnung

Paukenschlag im Fall Luigi Mangione: Der Social-Media-Star muss keine Angst mehr vor der Todesstrafe haben. Eine Bundesrichterin hat die Todesstrafe CNN zufolge im Zusammenhang mit dem tödlichen Angriff auf UnitedHealthcare-Chef Brian Thompson aus dem Dezember 2024 abgewiesen. Der entscheidende Punkt: Die Staatsanwaltschaft stützte den Mordvorwurf auf sogenannte "Gewaltverbrechen" im Hintergrund – konkret zwei Stalking-Anklagen. Doch das Gericht urteilte, dass Stalking nach geltender Rechtsauffassung nicht als Gewaltverbrechen einzustufen ist. Der Terminplan bleibt trotzdem eng: Die Auswahl der Geschworenen soll am 8. September starten, die Eröffnungsplädoyers sind für den 13. Oktober angesetzt.

Ganz vom Haken ist Luigi allerdings nicht: Die beiden Stalking-Anklagen bleiben bestehen und könnten im Maximalfall lebenslange Haft ohne Bewährung nach sich ziehen. Dazu gibt es eine weitere juristische Schlacht, die das Gericht zugunsten der Anklage entschieden hat: Beweise aus Luigis Rucksack sind im Prozess zulässig. Ermittler hatten bei seiner Festnahme eine Pistole, ein geladenes Magazin und ein rotes Notizbuch sichergestellt – Gegenstände, die laut Behörden den Fall stützen sollen. Luigis Anwälte wollten die Fundstücke ausschließen lassen und argumentierten, die Durchsuchung ohne richterlichen Beschluss sei unrechtmäßig gewesen und es habe keine unmittelbare Gefahr bestanden. Die Richterin sah das anders und ließ die Beweise zu.

Hinter den nüchternen Paragrafen tobt ein hoch emotionaler Fall. Luigi ist online eine schillernde Figur mit großer Reichweite, im Netz suchten Fans wie Kritiker gleichermaßen nach Antworten. Abseits davon tritt er im Gerichtssaal mit einem Verteidigerteam auf, das jeden seiner Schritte begleitet und abwägt. Auf der anderen Seite steht die Familie von Brian, die seit jenem Dezembertag mit der Lücke in ihrem Leben ringt. Während die juristische Bühne nun bereitet ist, halten sich alle Beteiligten im Privaten bemerkenswert bedeckt – kaum Posts, kaum öffentliche Worte, viel Schweigen zwischen Terminen und Taktik.

Getty Images Luigi Mangione im September 2025 in New York

Getty Images Luigi Mangione wird von der Polizei zum Gericht geführt, September 2025

Getty Images Luigi Mangione am zweiten Tag der Beweisunterdrückungsanhörung in New York City

