Harald Schmidt offenbart: So niedrig ist seine Rente

Harald Schmidt (68), bekannt als einer der schillerndsten Entertainer Deutschlands, überraschte kürzlich mit einer ungewöhnlichen Offenbarung: Seine gesetzliche Rente beläuft sich auf gerade einmal 1100 Euro brutto. Aufgeschlüsselt sind dies rund 800 Euro vom Staat und weitere 300 Euro aus der bayerischen Versorgungskammer. Mit diesen Details wandte sich der Moderator im Interview mit der FAZ an die Öffentlichkeit. Schmidt ließ durchblicken, dass ihn diese niedrige Summe nicht persönlich belastet, da viele TV-Promis wegen ihrer Selbständigkeit nur geringfügige Rentenbeiträge zahlen – und entsprechend wenig herausbekommen.

Die Rentenhöhe treibt ihn jedoch zur Reflexion über die allgemeine Rentenpolitik in Deutschland. Besonders angetan zeigte er sich von der Idee, Steuerrabatte für sogenannte Aktivrentner einzuführen. Diese Regelung erlaubt es Angestellten über 67, zusätzlich verdiente 2000 Euro steuerfrei zu behalten. Ironischerweise profitieren freiberuflich Tätige wie Schmidt selbst davon aber nicht. Hier zeigte sich der Entertainer enttäuscht, da seine Auftritte für gewöhnlich auf Rechnung laufen. Einzige Ausnahme: Seine Tätigkeit für das ZDF beim "Traumschiff", in der er angestellt arbeitet und erstmals im Januar 2026 den Steuerbonus genießen wird.

In finanzieller Hinsicht muss sich Harald Schmidt trotzdem keine Sorgen machen. Bereits mit 36 Jahren konnte er seine erste Million verbuchen, wie er selbst in einem Podcast zuversichtlich erzählte. Ein Leben im Luxus scheint ihm dennoch nicht zu liegen. Teure Statussymbole wie goldene Luxusuhren hält er bewusst auf Abstand. Unvergessen bleibt jedoch eine Diskussion um eine berechnete Mini-Rente von 272 Euro einige Jahre zuvor, die seinerzeit vehement infrage gestellt wurde. Schmidt ist es gelungen, trotz solcher Kuriositäten unerschütterlich zu bleiben und seinen pragmatischen Sinn für Humor zu bewahren.

Getty Images Moderator Harald Schmidt

Hannes Magerstaedt/Getty Images Harald Schmidt bei Leo Kirchs Beerdigung 2011

Getty Images Harald Schmidt, Schauspieler