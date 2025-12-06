Jennifer Iglesias ärgert sich noch immer über Spuckattacke

Bei der diesjährigen Fame Fighting-Pressekonferenz kam es zu einem Vorfall, der Reality-TV-Star Jennifer Iglesias (27), die aktuell gerichtlich gegen ihren Ex vorgeht, noch immer beschäftigt. Vor laufenden Kameras spuckte Hati Suarez ihr Wasser ins Gesicht – ein Moment, der viral ging und Reality-Fans in zwei Lager spaltete. "Das ist mir noch nie in einem Trashformat passiert", beteuerte Jennifer laut Promiflash überrascht und zeigte sich entsetzt darüber, dass so etwas ausgerechnet bei einem Sportevent geschehen ist. Vor allem, dass auch ihre Familie die Videos sieht, sei für sie belastend: "Es ist einfach unschön."

Seit der Attacke sind fast zwei Monate vergangen, doch die Wellen schlagen weiter hoch. Jennifer wird immer wieder mit Videos konfrontiert, die erneut die Spuckattacke zeigen: "Ganz viele internationale Seiten haben das auch gepostet", erzählte sie sichtlich schockiert. "Das ist dann wiederum so eine Sache, wo man sich denkt, es ist schon eklig, dass es so etwas im Netz jetzt gibt." Die ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmerin hatte nicht erwartet, dass der Moment solche Ausmaße erreichen könnte. Besonders enttäuscht zeigte sie sich, weil der Vorfall ihrer Meinung nach die Grenze des Anstandes deutlich überschritt. "Man ärgert sich halt schon", erklärte sie und machte keinen Hehl aus ihrer anhaltenden Frustration.

Zwischen Jennifer, die nun Hinweise auf eine neue Liebe gab, und Hati hatte es bei der Pressekonferenz ohnehin schon Spannungen gegeben. Beide standen kurz vor ihrem anstehenden Kampf im Ring, wo der Druck auf die Teilnehmer oft zunimmt. Hati hatte für ihr Verhalten bereits Gründe angeführt, die jedoch nicht auf viel Verständnis stießen. Während das Box-Event hohe Wellen schlug, bleibt wegen solcher Vorfälle letztlich ein bitterer Nachgeschmack. Jennifer selbst hatte in der Vergangenheit bei verschiedenen Trash-TV-Formaten wie Love Island VIP polarisiert, doch handgreiflich wurde sie noch nie. Im Rahmen eines Formats schüttete die Reality-Beauty ihrem Ex Nico Müller lediglich eine ganze Flasche Sekt ins Gesicht ...

Imago Jennifer Iglesias und Hati Suarez, Fame Fighting 2025

Imago Jennifer Iglesias bei Fame Fighting 2025

RTL Nico Nizou und Jennifer Iglesias bei "Prominent getrennt" 2025