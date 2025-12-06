Anna-Maria und Bushidos Krise: Sohn Montry leidet am meisten

Die Ehekrise von Anna-Maria Ferchichi (44) und ihrem Ehemann Bushido (47) hat offenbar nicht nur das Paar selbst, sondern auch die gesamte Familie schwer getroffen. Besonders betroffen ist Anna-Marias ältester Sohn Montry, der aus einer früheren Beziehung stammt. In ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" berichten die beiden, dass die schwierige Situation den 23-Jährigen sehr mitgenommen habe. "Ihn hat das fast am stärksten getroffen", erklärte Anna-Maria. Beide Elternteile betonen, wie belastend die derzeitige Lage auch für ihre anderen Kinder sei – dennoch scheinen sie bemüht, die Familie trotz ihrer persönlichen Krise zusammenzuhalten.

Der Bruch in der Ehe wurde von Anna-Maria und Bushido detailliert im Podcast beschrieben. Dort gaben sie Einblicke in die Gründe für ihre Schwierigkeiten und berichteten von einer Entfremdung, die sich schleichend über Monate entwickelte. Anna-Maria erzählte, wie sie während Bushidos Tour im Jahr 2024 erstmals das Gefühl hatte, alleine besser zurechtzukommen. Es folgten Monate voller Spannungen, bis ein Vorfall im Jahr 2025 Anna-Maria endgültig klarmachte, dass ihr Liebesverhältnis aus dem Gleichgewicht geraten war. Bushido zog schließlich im September aus dem gemeinsamen Haus aus und lebt seitdem in einer eigenen Wohnung. Das Paar befindet sich derzeit in Paartherapie, um die Beziehung zu retten.

Anna-Maria und Bushido sind seit über einem Jahrzehnt verheiratet, teilten jedoch im Podcast mit, dass sie inzwischen mehr als Freunde denn als Partner zusammen agierten. In der Vergangenheit gaben sich beide als eine Einheit, die sich durch schwierige Zeiten kämpft. So hatte Bushido wiederholt die große Rolle erwähnt, die Anna-Maria in seinem Leben spielt, nicht nur als Ehefrau, sondern auch als Stütze angesichts seiner juristischen und beruflichen Herausforderungen. Beide haben sieben gemeinsame Kinder im Alter von vier bis 13 Jahren, die stets im Zentrum ihres Lebens stehen. Die aktuelle Distanz zwischen den Eltern wirft jedoch die Frage auf, wie es für die Familie in Zukunft weitergehen wird.

Imago Bushido und Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Sommer Party 2025 in Berlin

Instagram / anna_maria_ferchichi Montry Anantapongse und seine sieben Geschwister

IMAGO / Berlinfoto Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Oktober 2024