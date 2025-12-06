"Fake": Annemarie Eilfeld kritisiert Schlager-Freundschaften

Annemarie Eilfeld (35) spricht aus, was viele denken – und macht sich damit wahrscheinlich keine Freunde in ihrer Branche. Im Podcast "Antenne Schlager Star-Talk" äußerte sich die Sängerin jetzt erstaunlich offen über Freundschaften im Musikgeschäft und sparte dabei auch unangenehme Wahrheiten nicht aus. Die Künstlerin erklärte, dass es zwar echte Verbundenheit gebe, sie aber mindestens genauso häufig auf inszenierte Nähe stoße. "Da gibt es Schlagerfreundschaften, die ich manchmal von außen sehe und weiß, dass es fake as f*ck ist", so Annemarie.

Die 35-Jährige wollte keine Namen nennen, gab jedoch zu, dass es ihrer Ansicht nach oft um strategisches Kalkül geht. Solche vermeintlichen Freundschaften entstünden nicht selten, weil die Beteiligten dasselbe Management teilen oder aus Reichweiten-Gründen voneinander profitieren. Trotzdem wollte Annemarie nicht den Eindruck erwecken, dass echte zwischenmenschliche Bindungen in der Schlagerszene unmöglich seien. So gäbe es durchaus Leute in der Branche, denen sie sich "auch privat" öffne: "Man kommt sich ja auch durch die gemeinsame Liebe zu einer Sache näher", erklärte sie.

Annemarie, die ihre Karriere 2009 begann und durch ihre Teilnahme bei Deutschland sucht den Superstar einem breiten Publikum bekannt wurde, hat im Laufe der Jahre viele Kontakte in der Schlagerszene geknüpft. Die einstige Sommerhaus-Teilnehmerin schätzt besonders die Beziehungen zu Menschen, denen sie wirklich vertrauen kann – sei es zu Kollegen, Songwritern oder Produzenten hinter den Kulissen. Privat gibt sich die Musikerin zurückhaltend – sie wägt offenbar ganz genau ab, wer es in der Freundschaft ernst mit ihr meint und wer möglicherweise nur an einem Reichweiten-Push interessiert ist.

Imago Annemarie Eilfeld bei der Premiere von "Weihnachten im Tierpark" in Berlin, 21. November 2025

ActionPress Annemarie Eilfeld bei "Immer wieder sonntags"

IMAGO / BOBO Annemarie Eilfeld, 2025