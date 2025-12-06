Wieder schwanger: Plante Sarah Franssen Baby Nummer zwei?

Sarah Franssen hat erneut freudige Nachrichten verkündet: Die Influencerin ist wieder schwanger! Nur rund drei Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes erwartet sie gemeinsam mit ihrem Partner Henri bereits den nächsten Familienzuwachs. Im Gespräch mit Promiflash verriet Sarah: "Wir wissen es seit drei Wochen ungefähr." Besonders emotional war der Moment der Schwangerschaftsbestätigung, denn den Test machten sie und Henri dieses Mal zusammen. Überrascht zeigten sie sich darüber, wie schnell eine erneute Schwangerschaft geklappt hatte.

Im Gespräch mit Promiflash verriet Sarah außerdem, ob die Schwangerschaft geplant gewesen sei: "Die Schwangerschaft war ebenfalls geplant, ich finde einen kleinen Abstand ganz toll." Dennoch sei sie sich der kommenden Herausforderung bewusst: "Es wird natürlich anstrengend, aber das wird es am Anfang immer." Sie selbst sei als Einzelkind aufgewachsen und habe sich immer ein fast gleichaltriges Geschwisterchen gewünscht. Auch ihr Umfeld reagierte durchweg positiv, Sarah berichtete: "Da ich es gefühlt schon Wochen vorher angekündigt habe, dass wir es wieder versuchen, war es keine so große Überraschung, aber trotzdem haben sich alle sehr gefreut für uns."

Auf Instagram verkündeten die beiden die frohe Nachricht der Schwangerschaft mit ihren zahlreichen Fans. Auf Social Media schrieb Sarah: "1 + 1 = 4. Drei Monate ist die Geburt von Cleo her und zuerst dachte ich, dass wir noch etwas warten, aber es hat sich einfach richtig angefühlt und wir sind mehr als glücklich." Ihre Community reagierte begeistert mit unzähligen Herz-Emojis und Glückwünschen. Auch Promis wie Ana Kohler, Antonia Elena oder Judith Sendl sendeten Glückwünsche, während Henri emotionale Worte hinterließ: "Ich liebe euch drei!"

Instagram / sarahfranssen Influencerin Sarah Franssen, Oktober 2021

Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen, ihr Partner Henri und ihre Tochter Cleo Amalia

Instagram / henri_cl Sarah Franssen und ihr Mann Henri, Mai 2023

