"Glow zurück": So geht es Justine Dippl nach ihrer Trennung

Justine Dippl meldet sich mit neuer Energie zurück – und spricht darüber, wie es ihr heute nach der Trennung von Arben Zekic geht. Im Gespräch mit Promiflash wirkt sie befreit und selbstbewusst. Kein Wunder, denn wie sie selbst sagt, geht es ihr derzeit besser denn je: "Mir geht es super. Ehrlich, ich bin richtig aufgeblüht." Fast ein Jahr habe dieser Prozess gedauert, doch mittlerweile sei sie wieder zufrieden mit sich und ihrem Leben. "Der Glow ist zurück", so Justine – und das sieht man ihr deutlich an.

Dass es ihr wieder so gut geht, liege nicht an einem neuen Mann, sondern an ihrer eigenen Entwicklung: "Ich bin einfach angekommen, zufrieden." Justine befindet sich derzeit an einem Punkt, an dem sie sich vollständig auf ihre persönliche Entwicklung und ihre Rolle als Mutter konzentrieren kann. "Mein Leben läuft sehr schön. Ich bin stolz auf meine beiden Kinder", verriet sie im Gespräch mit Promiflash. Ohne die genauen Trennungsumstände anzusprechen, machte die Influencerin deutlich, dass diese Zeit sie geprägt und am Ende gestärkt habe.

Dabei waren die vergangenen Monate für die Reality-Bekanntheit alles andere als leicht. Erst vor Kurzem hatte sie öffentlich darüber gesprochen, wie schwer ihr die Zeit nach der Trennung gefallen war – so schwer, dass sie sich zeitweise selbst aus den Augen verlor. "Es war ziemlich viel in den letzten Monaten, und irgendwie kam das so auf einen Schlag, dass ich jetzt einfach mal für mich meine Zeit gebraucht habe", erzählte sie zuvor in ihrer Instagram-Story. Nun zeigt Justine ihren Fans, dass sie diese Phase überwunden hat und sogar ihren "Glow" zurückgewonnen hat.

Anzeige Anzeige

Imago Justine Dippl bei KATY™S X-MAS WONDERLAND in Köln

Anzeige Anzeige

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und ihre beiden Kinder im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Imago Justine Dippl, Dezember 2025