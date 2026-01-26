Wird Dschungelcamp 2027 Aleks Petrovic' Abschiedsformat?

Aleksandar Petrovic (34) hat in einer aktuellen Instagram-Story angedeutet, dass er bald einen endgültigen Schlussstrich unter seine Karriere in der Reality-TV-Branche ziehen könnte. Er erwähnte jedoch, dass noch ein bestimmtes Ziel auf seiner Liste steht: die Teilnahme am Dschungelcamp. "Ich würde gerne IBES mitnehmen, weil das war immer so ein Ziel. Und ich habe Bock, mich selber zu challengen, über mich hinauszuwachsen", erklärte Aleks.

In seinem Statement sprach Aleks auch über die Schattenseiten der Branche, insbesondere über angebliches Mobbing im Internet und den zunehmenden Druck von öffentlichen Kommentaren. Er beklagte, dass selbst namhafte Unternehmen "auf seine Kosten Werbung" betreiben würden. Diese Entwicklungen führten dazu, dass er sich nicht länger mit der toxischen Umgebung identifizieren könne. Dennoch blickt Aleks mit Ehrgeiz auf die Herausforderung, die ihn beim Dschungelcamp erwarten würde: "Man hat ja damals bei Kampf der Realitystars auch gesehen, dass ich diese Essens-Challenge gewonnen habe. Also, wenn ich will, kann ich ja Vollgas geben."

Bevor Aleks seine TV-Karriere endgültig an den Nagel hängt, wartet auf Fans jedoch ein weiteres Format mit ihm: das Wiedersehen mit seiner Ex-Verlobten Vanessa Nwattu (26) bei Prominent getrennt. Schon vor dem Start der Staffel machte Vanessa kein Geheimnis daraus, wie schwer die gemeinsame Zeit für sie gewesen sei. "Es wird sehr retraumatisierend", stellte die Influencerin in einer Fragerunde klar. Die Dreharbeiten in Südafrika sind bereits abgeschlossen, doch konkrete Details über das Aufeinandertreffen und den Umgang miteinander bleiben bis zur Ausstrahlung unter Verschluss.

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6