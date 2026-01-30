Vor Vanessa Nwattus Beziehung: Für Dream war Aleks ein Meme

Auf der Dschungelparty von Julian FM Stoeckel (38) sprach Dream Nwattu überraschend offen über seinen früheren Eindruck von Aleksandar Petrovic (34) – dem Mann, mit dem seine Schwester Vanessa Nwattu (26) lange zusammen war. Der Reality-Influencer erinnerte sich daran, wie er Aleks schon vor der Beziehung aus dem TV kannte und ihn vor allem über dessen Auftritte mit Christina Dimitriou (34) wahrnahm. "Alex war bis dahin so mein Meme. Ein schlechtes Beispiel für Verhalten im Fernsehen. Ich habe immer seine Sticker [bei WhatsApp] benutzt. Auch von Christina", schmunzelte Dream im Gespräch mit Promiflash am Rande des Events. Als dann nach Temptation Island VIP klar wurde, dass Vanessa und Aleks ein Paar sind, wollte er trotzdem unvoreingenommen bleiben.

Dream schilderte, dass er seine Vorurteile bewusst hinten anstellte und Aleks eine faire Chance gab. "Dann haben wir uns auch kennengelernt, der war auch nett zu mir. Aber ich hab halt die ganze Zeit gedacht, dass wir nicht passen, weil wir so unterschiedlich sind. Ich habe mich gefragt: Wie würde er über jemanden wie mich reden, wenn ich nicht im Raum bin?", meinte Dream. Die Erinnerung an Aleks' vorherige Beziehung mit Christina und deren mediale Aufmerksamkeit ließ bei Dream die Alarmglocken schrillen. Als Bruder wollte er seine Schwester natürlich beschützen. Seine Zweifel an der Beziehung der beiden Reality-TV-Bekanntheiten waren rückblickend betrachtet berechtigt. Zwischen Vanessa und Aleks hatte es in der Vergangenheit immer wieder öffentliches Knistern und Krachen gegeben, auch rund um die Zeit nach "Temptation Island VIP". In den sozialen Medien trugen beide teils private Auseinandersetzungen aus, in denen auch das unmittelbare Umfeld eine Rolle spielte. Auch zwischen Aleks und Dream habe es gekracht: "Allgemein kann ich sagen, es gab zwischen ihm und mir auch einige Reibereien", so Dream im Podcast Blitzlichtgewitter.

Für Dream, der seine Schwester bei Events häufig begleitet, bleibt abseits der TV-Shows vor allem das Zwischenmenschliche entscheidend: gemeinsame Gespräche statt Schlagzeilen, klare Absprachen statt Missverständnisse. Vanessa zeigt sich öffentlich meist kontrolliert und direkt, während Aleks, aktuell Kandidat bei der #CoupleChallenge, als Social-Media-Profi seine Community stark einbindet. Mit seinem authentischen und unverblümten Auftreten hat sich auch Dream eine treue Fanbase aufgebaut, die seine ehrlichen Meinungen und seinen direkten Kommunikationsstil schätzt. Seine Präsenz in den sozialen Medien zeigt, dass er durchaus das Zeug zum eigenständigen Star hat. Dabei bleibt er jedoch immer bodenständig und scheut sich nicht davor, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen - wie seine offenen Worte über Aleks Petrovic beweisen.

Anzeige Anzeige

Instagram / dream.nwattu Dream Nwattu hatte Zweifel an Aleks

Anzeige Anzeige

Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Februar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / dream.nwattu Dream und Vanessa Nwattu, 2026