Bei "#CoupleChallenge": Team Maskulin verspielt Mega-Summe

Bittere Pleite bei #CoupleChallenge: Aleksandar (34) und Marko Petrovic, die sich als Team Maskulin ins Rennen gewagt haben, scheitern ausgerechnet an der zweiten Challenge – dem "Heißen Draht". In der Runde müssen die Duos ihren Abschnitt binnen sechs Minuten meistern, während danebenliegende Couples bei jedem Fehler einen Stromschlag kassieren. Aleks tritt gemeinsam mit seinem Bruder an und kämpft um den höchsten Betrag dieser Etappe: 6.000 Euro. Mit im Fokus: Hendrik Sünder und Sophie Welack, die die Stromschläge der beiden abbekommen, sowie die übrigen Teams, die ihren Abschnitt meistern. Der Druck ist hoch, insgesamt stehen 15.000 Euro auf dem Spiel – und am Ende wird es richtig teuer.

Zuvor hatte Aleks selbstbewusst getönt: "Die Leute wollten unbedingt, dass wir die höchste Summe spielen, in der Hoffnung, dass wir das Geld verspielen – damit sie uns nominieren können. Wir werden denen extra zeigen, dass wir hier rasieren. Und dann können die alle die Klappe halten", sagte er in der Show. Doch der Plan kippt. Marko touchiert mehrmals den Draht, erledigt aber seinen Abschnitt. Aleks hingegen kommt nicht mehr rechtzeitig durch. Während die restlichen Teams liefern, bleibt Team Maskulin als einziges Paar erfolglos. Offenbar zum Unverständnis von Ariel, die daraufhin spottet: "Die letzte Station hätte ich innerhalb von einer Minute geschafft." Am Ende fällt die Kassenbilanz deutlich aus. "Schade, wir hatten auch die schwersten Hindernisse. Fakt ist, die anderen haben es geschafft, das ist gut. 9.000 wurden gerettet, 6.000 haben wir versemmelt", fasst Aleks zusammen.

Seine Pleite schien der ehemalige Temptation Island VIP-Kandidat jedoch schnell wieder vergessen zu haben, als Nachzüglerin Emmy Russ (26) ins Camp spazierte. Schon kurz nach ihrem Auftauchen knisterte es spürbar zwischen den beiden. Im Vier-Augen-Gespräch verriet die 26-Jährige: "Ich kenne Aleks von einer Veranstaltung, da haben wir zusammen dran teilgenommen und ja. Wir haben vor kurzem auch geschrieben, tatsächlich. Da habe ich mich gefreut, ihn jetzt hier zu sehen." Die restlichen Kandidaten beobachteten die funkelnden Blicke und das angeregte Geplauder ganz genau. Auf die Frage von Joshi Josh, ob er Emmy attraktiv finde, zögerte Aleks keine Sekunde: "Emmy ist eine attraktive Frau." Emmy selbst wurde bei dieser Frage sichtlich verlegen und sagte lachend: "Er ist jetzt nicht hässlich. Er fällt ins Auge und das gefällt mir."

RTLZWEI Marko und Aleks Petrovic, "#CoupleChallenge" 2026

RTLZWEI Hendrik Sünder, Joshi Josh und Ariel bei "#CoupleChallenge" 2026

RTLZWEI Die "#CoupleChallenge"-Kandidaten am Lagerfeuer, 2026