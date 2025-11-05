Spuckattacke: Fans fordern Aleks' Temptation-Rausschmiss

Die kommende Folge von Temptation Island V.I.P. sorgt schon jetzt für heftige Diskussionen im Netz. In der Vorschau leistet sich Aleksandar Petrovic (34) den ein oder anderen Fehltritt. In einem Gespräch echauffiert er sich über seine Verlobte Vanessa Nwattu (25). "Ich habe die verwöhnt, die ist abgehoben und die macht keinen Sex, willst du mich verarschen? Anscheinend bin ich ein Sp*st, der nur zahlt, aber nicht kriegt", schimpft er. In einer anderen Szene trinkt er Sekt direkt aus der Flasche und spuckt ihn drei Verführerinnen ins Gesicht. Als die Frauen irritiert reagieren, meint Aleks, es sei doch ihr Job, die Männer zu verführen, und impliziert damit, sie müssten sich derartiges Verhalten gefallen lassen. Eine Verführerin entgegnet entgeistert: "Was ist mein Job, mir von dir ins Gesicht spucken zu lassen? Ich denke nicht!" Auf Instagram erfährt Aleks für die schockierenden Szenen harte Kritik.

Fans fordern nun, dass solche Aktionen seitens der Produktion nicht toleriert werden dürfen. "Aleks' Aussagen in der Vorschau sollten meiner Meinung nach Grund genug sein, ihn aus der Sendung zu schmeißen", meint ein User. Ein weiterer stimmt ihm zu: "Was der da raushaut, überschreitet echt eine Grenze." Ein Fan urteilt: "Unterste Schublade! Der braucht dringend therapeutische Hilfe!" Ein anderer vermutet: "Aleks hasst Frauen, er checkt es nur nicht." Wie seine Co-Stars und die Produktion mit Aleks' Fehlverhalten umgehen werden und ob Konsequenzen folgen, bleibt bis zur Ausstrahlung von Folge sechs am kommenden Montag abzuwarten.

Auf Aleks' Accounts in den sozialen Medien herrscht aktuell Schweigen zu den kontroversen Szenen. Auch seine Verlobte Vanessa äußert sich nur kurz und knapp zu den Entgleisungen des Ex-Sommerhaus-Stars. "Der Trailer hat es echt in sich, da musste ich auch nochmal sehr schlucken", gesteht sie in ihrer Instagram-Story. Mehr wolle Vanessa zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht dazu sagen.

"Kampf der Realitystars"-Kandidat Aleksandar Petrovic

Aleks Petrovic, Oktober 2025

Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

