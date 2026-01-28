Flirt-Alarm bei "#CoupleChallenge": Aleks baggert Emmy an

Kaum ist Emmy Russ (26) bei #CoupleChallenge eingezogen, sorgt sie schon für Herzklopfen im Camp – und zwar bei Aleksandar Petrovic (34). Nur wenige Stunden nach ihrem Einzug kommt es am Set der Reality-Show zu ersten funkelnden Blicken und vertrauten Gesprächen zwischen den beiden. In einem Vier-Augen-Gespräch stellen Emmy und Aleks fest, dass sie beide frisch Single sind und sich schon vorher von einem Event kennen. Die 26-Jährige erzählt im Interviewraum: "Ich kenne Aleks von einer Veranstaltung, da haben wir zusammen dran teilgenommen und ja. Wir haben vor kurzem auch geschrieben, tatsächlich. Da habe ich mich gefreut, ihn jetzt hier zu sehen."

Richtig funkt es schließlich am Lagerfeuer, als etwas Wein im Spiel ist und die Mitcamper jede Regung der zwei Realitystars genau beobachten. Auf Joshi Joshs direkte Frage, ob er die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin heiß finde, reagiert Aleks ohne zu zögern: "Emmy ist eine attraktive Frau", wie in der Show zu sehen ist. Als Joshi Josh die Frage an Emmy zurückgibt, wird sie vor versammelter Runde sichtlich verlegen. "Er ist jetzt nicht hässlich", sagt sie lachend und schiebt nach: "Er fällt ins Auge und das gefällt mir." Als die beiden dann jeweils drei Eigenschaften an dem anderen nennen sollen, gerät die TV-Bekanntheit ins Schwärmen: "Also er ist wirklich ein Macher, muss man ihm lassen. Sowas bewundere ich, weil ich bin genauso. Ich möchte auch immer mehr, mehr, mehr. Und ich mag seinen Lifestyle. Er ist ein starker Charakter, weil er hat wirklich schon viel mitgemacht", erklärt sie. Chika kommentiert das Geschehen trocken mit "Alter, hier geht es ja richtig aufs Ganze", während Carina Nagel vor allem die vielen Blicke bemerkt: "Auch alle 30 Sekunden dieser Zwinker."

Schon vor ihrem offiziellen Einzug bei "#CoupleChallenge" wurde über eine mögliche Verbindung zwischen Emmy und Aleks spekuliert. In einer Instagram-Fragerunde erinnerte sie sich an ihr erstes Aufeinandertreffen beim großen Wiedersehen der Show Reality Queens. "Das war rein ein Hallo und ein Cheers", sagte sie damals ganz nüchtern. Doch hinter den Kulissen kam es kurze Zeit später zu weiteren Begegnungen – unter anderem beim Event Fame Fighting. Dort liefen sich die beiden, wie Emmy berichtete, sogar zufällig im Fahrstuhl über den Weg. "Rein freundschaftlich", betonte sie.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures, RTLZWEI Collage: Aleks Petrovic und Emmy Russ, Realitystars

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Die "#CoupleChallenge"-Kandidaten am Lagerfeuer, 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar