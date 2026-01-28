Aleks? Emmy Russ klärt auf, wer sie so sehr enttäuscht hat

Erst gestern meldete sich Emmy Russ (26) aufgebracht und emotional bei ihren Fans im Netz. Sie sprach von zwei Personen, die sie aus ihrem Leben verbannen musste – es habe ihnen an Loyalität gefehlt, stellte Emmy enttäuscht fest. Fans waren schnell mit der Vermutung, es könne sich dabei um Aleks Petrovic (34) handeln. Die beiden Realitystars lernen sich derzeit auf romantischer Ebene kennen, ein Paar sind sie allerdings noch nicht. Auf Instagram klärt Emmy nun die Verwirrung auf. Auf der einen Seite habe es sich um eine langjährige Freundin aus Dubai gehandelt. Emmy führt fort: "Die zweite Person ist ein Herr, der ebenfalls in Dubai wohnt."

Emmy hält sich mit Details sehr zurück und deutet nur mit kryptischen Worten an, was vorgefallen ist. "Ich habe von einer Sache mitbekommen, die sie mir als Freundin und als Frau hätte sagen müssen", erzählt sie über den Verrat ihrer Freundin. Wie es scheint, stand die gute Bekannte im Kontakt mit dem besagten Mann – hinter Emmys Rücken. "Beiden Seiten war es komplett egal, dass ich mich mit der Situation überhaupt nicht gut fühle, was da passiert ist, dass ich extrem enttäuscht war", schildert sie und fügt hinzu: "Ein Ratschlag, den ich euch geben möchte: Stellt euren Freundinnen nicht Männer vor. Und erst recht nicht eure Männer. Ihr werdet das bereuen."

Ob es sich bei dem Mann tatsächlich um Aleks handelt, verrät Emmy also nicht. Die Details, die sie nennt, passen jedoch auf den 34-Jährigen: Er wanderte vor rund einem Jahr nach Dubai aus und bezieht dort aktuell eine neue Villa. Auch, dass die #CoupleChallenge-Kandidatin den mysteriösen Herrn als "ihren Mann" bezeichnet, ist ein Indiz für ihre Kennenlernphase – bestätigt ist dies allerdings nicht. Emmy schließt ihr Statement mit dem Ausblick, dass sie von dem Mann, der sie enttäuscht hat, vorerst Abstand nehmen möchte. Die gute Freundin hingegen habe es sich endgültig mit ihr verspielt.

IMAGO / Future Image Emmy Russ, September 2025

Imago Aleks Petrovic bei Fame Fighting 3 in der Grugahalle Essen, 18.10.2025

Imago Emmy Russ bei The Ultimate Hype in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen am 04.10.2025