Wollte Aleks bei "Prominent getrennt" noch was von Vanessa?

Kurz nach ihrer Trennung bei Temptation Island VIP treffen Aleks Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (26) bei Prominent getrennt wieder als Team aufeinander. Eigentlich sollte das kein Problem sein, denn zwischendurch begann Aleks bei #CoupleChallenge einen, laut ihm, ernsten Flirt mit Emmy Russ (26). Im Interview mit "Blitzlichtgewitter" erzählt Vanessa nun aber, dass Aleks bei "Prominent getrennt" ziemlich sicher noch Interesse an ihr hatte: "Es gab viele Situationen, in denen ich ein bisschen am Zweifeln war, inwiefern das echt ist zwischen den beiden, weil er mich, glaube ich, doch ganz schön gut fand und auch erkannt hat, dass er noch gar nicht über mich hinweg ist. Was allen aufgefallen ist – und was auch den Zuschauern auffallen wird."

Weil das Format noch nicht ausgestrahlt wurde, darf Vanessa natürlich nicht verraten, was genau zwischen ihr und Aleks vorgefallen ist. Allerdings verrät sie, dass Emmy mit dem einen oder anderen gar nicht zufrieden sein dürfte. Auf die Frage, ob die Blondine etwas sehen werde, was ihr nicht gefallen wird, antwortet sie: "Definitiv. Wird sie nicht zugeben, aber definitiv." Grundsätzlich wollte Aleks aber lieber nicht über seine Romanze mit Emmy sprechen. Laut Vanessa sollte das Thema in der Show nicht auf den Tisch kommen.

Aber nicht nur wegen Aleks und Emmys Romanze wunderten sich viele User im Netz, dass der Unternehmer zusammen mit seiner Ex zu "Prominent getrennt" geht. Nach der dramatischen Trennung bei "Temptation Island VIP" hatte es nämlich eher den Anschein, als wolle Vanessa das Kapitel so schnell wie möglich abhaken – zumal sie Aleks sogar Missbrauch und Manipulation vorwarf. Das fiel auch Emmy auf. Unter einem Instagram-Post zu dem Thema schrieb sie: "Für Geld ist der Schmerz dann auf einmal weggekauft." Die 26-Jährige empfand es als auffällig, dass Vanessa trotz aller Anschuldigungen kein Problem hatte, in der Villa der Verflossenen mit Aleks in einem Bett zu schlafen, und betitelte sie als "Königin der Hetze und Doppelmoral".

Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Februar 2023

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu im Mai 2024

Instagram / emmyruss Aleks Petrovic und Emmy Russ bei Fame Fighting, Oktober 2025