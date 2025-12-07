Claudelle Deckert kündigt Launch von Wechseljahres-App an

Claudelle Deckert (51) hat spannende Neuigkeiten: Die Schauspielerin, die durch ihre langjährige Rolle bei Unter uns bekannt geworden ist, arbeitet an einem völlig neuen Projekt. Wie sie im Gespräch mit Promiflash verriet, plant sie den Launch einer Wechseljahres-App. "Dadurch, dass ich jetzt auch in den Wechseljahren bin, werde ich demnächst eine Wechseljahres-App launchen, wie man sich fit hält", offenbarte die 51-Jährige. Die App soll Frauen auf ihrem Weg durch diese bedeutende Lebensphase unterstützen – wann genau sie auf dem Markt erscheint, verriet sie noch nicht.

Im Interview schilderte sie außerdem, wie wichtig es ihr ist, Frauen in den Wechseljahren umfassend zu informieren und ihnen zu helfen, diese Zeit bestmöglich zu meistern. "Das ist halt eine Hormonumstellung und da müssen wir alle durch. Alle Frauen auf diesem Planeten müssen irgendwann dadurch", erklärte Claudelle. Sie betonte, wie hilfreich natürliche Wege sein können, um mit den körperlichen Veränderungen umzugehen: "Man kann sehr viel auch auf natürlichem Wege machen oder sich überhaupt gut aufstellen." Für die App hat die Schauspielerin nach eigenen Angaben bereits über 70 Videos gedreht und steckt noch mitten in der Arbeitsphase.

Doch nicht nur die Wechseljahre sind ein großes Thema für Claudelle. Sie sprach außerdem offen darüber, wie es sich angefühlt hat, mit 49 Jahren Oma zu werden. "Man spürt so ganz krass, dass man in die nächste Generation geht", betonte die TV-Bekanntheit. Für sie sei das Omawerden nicht einfach ein neuer Titel gewesen, sondern eine echte Zäsur im Leben. Auch ihr Blick auf Zeit und Verantwortung habe sich spürbar verändert. "Man hat nicht mehr diese Präsenz von dieser Jugendlichkeit", sagte sie und fügte hinzu: "Man muss Platz machen für die neue Generation."

Imago Claudelle Deckert bei der 77. Bambi-Verleihung, München 2025

ActionPress Claudelle Deckert, TV-Bekanntheit

Getty Images Claudelle Deckert im November 2023