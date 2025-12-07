Darum wagte Jona Steinig seine zweite Haartransplantation

Jona Steinig (30) hat sich ein weiteres Mal einer Haartransplantation unterzogen. Der Realitystar ließ den Eingriff in einer Essener Spezialpraxis durchführen und meldete sich auf Instagram, um den Grund für den erneuten Besuch zu erklären. Vor etwa zwei Jahren hatte er seine erste Haartransplantation, doch das Ergebnis entsprach nicht ganz seinen Erwartungen. "Das Ding ist, bei meinen Haaren wird es empfohlen – weil ich ja so afrikanische Haare habe, eine komplett andere Haarstruktur – dass man das halt einfach noch mal macht, damit es perfekt ist. Zum Beispiel oben hat es kaum angeschlagen, da hat die Transplantation nicht so viel geholfen", erzählt er.

Wie die Germany Shore-Bekanntheit weiter ausführt, wurde auch die Stirnpartie überarbeitet: "Hier habe ich jetzt die Geheimratsecken auch nochmal verbessert. Genau das ist eigentlich der Grund, warum ich nochmal da war." Die Praxis, der Jona vertraut, besitzt offenbar ein besonders geeignetes Gerät für die Behandlung seiner lockigen Haare, das auf seine afrikanische Haarstruktur abgestimmt ist. Nun hofft er, dass dieses Mal alles perfekt klappt, und kündigte an, seine Fans auf dem Laufenden zu halten. "Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Das teile ich euch auf jeden Fall", so der 30-Jährige.

Vor wenigen Wochen sorgte der Jona auch mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen. Nach seinem Auftritt bei Love Island VIP lüftete er das Geheimnis, dass es zwischen ihm und Tatum Koch (27) doch nicht zu einer Beziehung gekommen ist. "Bei mir und Tatum hat es nicht geklappt, und nein, wir sind kein Paar. Zwischen uns ist natürlich alles top", erklärte der TV-Star damals offen auf Instagram. Trotzdem gab er bekannt, dass er aktuell vergeben ist – wer die neue Frau an seiner Seite ist, wollte er aber noch für sich behalten. "Ich halte es erstmal privat", schrieb er.

Anzeige Anzeige

Instagram / jonasteinig Jona Steinig, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jonasteinig Jona Steinig, Oktober 2025