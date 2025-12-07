Mike und Leyla Heiter spenden 20.000 Euro für guten Zweck

Die TV-Lieblinge Leyla (29) und Mike Heiter (33) zeigen jetzt erneut ihr großes Herz: Vor ihrem Debüt bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala haben die beiden nun angekündigt, stolze 20.000 Euro zu spenden. Am Samstag, den 6. Dezember, begrüßt Johannes B. Kerner die Zuschauer um 20:15 Uhr im ZDF. "Die Gala bedeutet uns viel, weil sie zeigt, wie viel man bewegen kann, wenn Menschen zusammenkommen, um Kindern in schwierigen Situationen Hoffnung zu schenken", erklärte Leyla gegenüber der Bild-Zeitung. Die Veranstaltung, bei der jedes Jahr prominente Gäste zusammentreffen, hat das Ehepaar zutiefst bewegt, wie sie verrieten.

Erst am 30. August 2025 haben sich Leyla und Mike in einer märchenhaften Zeremonie in Italien das Ja-Wort gegeben. Mit ihrer Spende an die Kinderhilfsorganisation möchten sie jetzt ein klares Zeichen setzen und nicht nur Zuschauer der Gala bleiben. "Uns ist wichtig, dass die Unterstützung dort ankommt, wo sie dringend gebraucht wird", betonte Leyla im Gespräch mit Bild. Das Paar freut sich auf die Sendung, die bewegenden Geschichten und darauf, gemeinsam mit anderen bekannten Gesichtern Hoffnung weiterzugeben.

Auch privat spielt das Thema Kinder aktuell eine große Rolle bei den Heiters. Während Mike bereits Vater einer siebenjährigen Tochter aus einer früheren Beziehung ist, träumt das Paar nun von einer gemeinsamen Familie. Leyla teilte kürzlich in einer Instagram-Story offen mit, dass sie es kaum erwarten kann, Mutter zu werden – am liebsten hätte sie Zwillinge. Gegenüber Bild begründete sie die Spende: "Nicht nur, weil wir uns selbst eines Tages eine Familie wünschen, sondern auch, weil wir beide das Gefühl teilen, dass jedes Kind auf dieser Welt Liebe, Sicherheit und eine faire Chance verdient."

IMAGO / Future Image Mike Heiter und Leyla Lahouar, 2025

IMAGO / BOBO Leyla Heiter, Realitystar

Instagram / leylaheiter Leyla und Mike Heiter, 2025