Große Liebe? Das sucht Germain Wolf bei "Match in Paradise"

Germain Wolf wagt den nächsten Flirt-Anlauf im Fernsehen. Nach über einem Jahr Beziehungs-Aus mit Jessica Hnatyk (25) ist der Reality-TV-Star nun wieder in einer Datingshow unterwegs: Bei "Match in Paradise" versucht er sein Glück. Im Interview mit Promiflash erklärt er offen, wie ernst seine Absichten waren: "Ich bin da reingegangen und dachte mir, ich werde einfach nur ein bisschen Party machen. Ich werde da alles rasieren, flirten und gucken, ob ich es noch drauf habe. Also, ich suche jetzt nicht unbedingt meine große Liebe."

Sollte der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer in der Show auf die richtige Frau treffen, sei er "natürlich offen dafür". "Es kann alles passieren", betont er. Ganz ohne Reflexion blieb sein Aufenthalt in der Show offenbar nicht. Germain verriet gegenüber Promiflash, dass er bei "Match in Paradise" einige Lektionen gelernt habe: "Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass man nicht mehrere Frauen gleichzeitig haben kann. Man kann nicht auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen." Weitere Erkenntnisse wolle er jedoch noch nicht verraten: "Ich will jetzt nicht spoilern..."

Privat liegt Germains letzte feste Beziehung schon länger zurück. Eine Zeit lang war er mit Jessi liiert, gemeinsam nahmen sie an Temptation Island V.I.P. teil. Nach der Show trennten sie sich jedoch. Kurz nach dem Liebes-Aus sorgte Jessi dann mit einem Instagram-Statement für Aufsehen: "Ich kann mit reinem Gewissen sagen, dass ich ihm während der Beziehung immer treu war, und das schwöre ich." Sie wehrte sich gegen Schuldzuweisungen am Liebes-Aus und unterlegte ihr Statement mit dem Hashtag "Fremdgeher". Zudem berichtete sie, dass auch andere Frauen schlechte Erfahrungen mit Germain gemacht hätten.

IMAGO / Future Image Germain Wolf, Reality-TV-Star

Instagram / germain_e Germain Wolf, August 2025

RTL / Kimberly Schäfer Jessica Hnatyk und Germain Wolf, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer