Anna-Maria und Bushidos Ehe ist "noch nicht über den Berg"

Anna-Maria (44) und Anis Ferchichi, aka Bushido (47), machten vergangene Woche ihre Eheprobleme und die Maßnahmen, die sie deshalb ergriffen haben, öffentlich. Seitdem zeigen sie sich zwar häufig wieder zusammen auf Social Media, in ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" stellt die Influencerin aber klar, dass ihre Krise noch lange nicht gelöst ist. "Jetzt liegen unsere Probleme samt Therapeutin auf dem Teller. Man kann sie angehen und man hat das Gefühl, man hat das wieder unter Kontrolle und kann wieder in eine richtige Richtung kommen. Wir sind noch nicht über den Berg", erklärt sie.

Die 44-Jährige sei sehr dankbar dafür, dass sie und ihr Ehemann in dieser Sache am gleichen Strang ziehen. "Wir müssen an uns arbeiten. An unserer Ehe arbeiten. Gott sei Dank, wollen wir das beide. [...] Es geht nur, wenn beide was machen", betont Anna-Maria und fügt hinzu: "Es sind beide, die dafür sorgen, dass die Situation sich zuspitzt. Sobald beide bereit sind, daran zu arbeiten, kann man es angehen." Das Paar habe einiges aufzuarbeiten: "Wir haben schlimme Dinge miteinander erlebt. Es gab Verletzungen, Lügen, ... das tut weh", sagt sie zu Bushido. Sie sind sich einig: Da sei ein "riesiger Berg, der abgearbeitet werden muss".

Über die Probleme, die sie miteinander haben, können die beiden inzwischen sehr offen miteinander sprechen. Anna-Maria fühlte sich in den vergangenen zwei Jahren oft von ihrem Mann alleingelassen. Der 47-Jährige wiederum vermisste die Zweisamkeit mit seiner Frau. Das führte dazu, dass sich beide immer mehr zurückzogen, ihre Konflikte aber selten offen austrugen. Vor knapp sechs Monaten gab es dann schließlich einen großen Streit, der ihnen klarmachte, dass sie etwas ändern müssen. Ende September suchte Anis sich dann vorübergehend eine Wohnung, seitdem leben sie räumlich getrennt.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi im Juli 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, November 2025

Imago Anna-Maria Ferchichi und Anis Ferchichi aka Bushido auf der Bertelsmann-Sommerparty in Berlin, 2025