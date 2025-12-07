"Macht keinen Sinn": Montry war anfangs kein Fan von Bushido

Die neue Staffel von "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" ist ab sofort auf RTL+ zu sehen und beleuchtet erneut das Leben von Anna-Maria Ferchichi (44), ihrem Ehemann Bushido (47) und ihren acht Kindern. Dieses Jahr ergänzt ein besonderer Gast die Doku: Montry Lewe, der Sohn von Anna-Maria aus ihrer ersten Ehe, tritt erstmals in die Öffentlichkeit und spricht offen über die Erfahrungen seiner Kindheit. Besonders die Anfänge der Beziehung zwischen seiner Mutter und dem Rapper scheinen eine schwierige Zeit gewesen zu sein. "Damals haben sie sich gefühlt täglich gestritten. Ich bin oft von der Schule nach Hause gekommen und man hat schon gehört, es wird sich angeschrien", erinnert sich der 23-Jährige.

Montry schildert, wie belastend diese Konflikte für ihn waren und wie er versuchte, seiner Mutter in schwierigen Momenten beizustehen. "Wenn die sich gestritten haben, bin ich eher zu meiner Mutter gegangen und habe sie getröstet", erzählt er in der Doku. Dennoch habe er in dieser Zeit vieles für sich behalten, auch wenn das rückblickend nicht immer hilfreich war. Nicht selten stellte er die Beziehung zwischen seiner Mutter und Bushido infrage, was durch seinen drastischen Kommentar unterstrichen wird: "Es gab bestimmt mal den einen oder anderen Moment, wo ich meiner Mutter gesagt habe: 'Was möchtest du überhaupt mit dem Typen. Das macht ja keinen Sinn.'"

Aktuell ist im Eheleben von Anna-Maria und Bushido einiges los: Vor Kurzem verkündete die Vollblutmama, dass die beiden in einer Art Krise stecken und sich sogar räumlich getrennt haben. Im Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" hatte Anna-Maria deutlich gemacht, wie stark vor allem der junge Mann unter den aktuellen Umständen leidet: "Ihn hat das fast am stärksten getroffen", berichtete sie und fügte hinzu, dass sie als Mutter "damit gar nicht gerechnet" habe.

Instagram / anna_maria_ferchichi Montry Lewe und seine Mama Anna-Maria Ferchichi, Mai 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, November 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und ihr Sohn Montry Lewe, Oktober 2018