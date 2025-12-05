Anna-Maria Ferchichi gibt Update zu Lailas Denguefieber

Familie Ferchichi muss gerade sehr stark sein. Laila, die zweitälteste Tochter von acht Kindern, ist am Denguefieber erkrankt und wird aktuell im Krankenhaus dagegen behandelt. Anna-Maria (44) und Bushido (47) halten ihre Fans auf dem Laufenden, wie es Laila geht. In ihrer Instagram-Story gibt die Mama nun ein kleines Update. "Gestern und heute sind die kritischen Tage bei Denguefieber. Wenn das Fieber sich senkt, sind die nächsten 48 Stunden entscheidend für den Verlauf. Das war uns auch überhaupt nicht bewusst, weil die Blutplättchen sinken und dann der Blutdruck abfallen kann", klärt sie auf.

Nun sei höchste Vorsicht geboten: "Auf jeden Fall müssen wir jetzt wirklich aufpassen, dass Laila keine Zweitinfektion bekommt, denn die kann lebensgefährlich werden." Anna-Maria könne immer noch nicht fassen, dass sie sich in Dubai mit der tropischen Krankheit infiziert hat. "Die haben auch im Krankenhaus gesagt, dass sie in der Klinik noch nie ein Kind mit Denguefieber hatten. Wir sind irgendwie immer diese ein Prozent", klagt die 44-Jährige. Der Krankheitsfall sei bereits den Behörden gemeldet – und der Rest der Familie werde sich jetzt definitiv impfen lassen. "Natürlich lassen wir uns alle impfen. Vorher kommen wir auch nicht mehr hierher", betont sie.

Schon seit einigen Tagen kämpft die Schülerin gegen die Infektion. Zunächst konnte sie zu Hause dagegen behandelt werden, als sich ihr Zustand aber verschlechterte, verloren ihre Eltern keine Zeit und brachten sie ins Krankenhaus. Als sei das nicht alles schon genug, steckt die Familie gerade mitten im Trubel. Erst vor wenigen Tagen sind sie in Dubai umgezogen und schon bald soll es für sie alle für mindestens zwei Monate nach Deutschland gehen. Zudem kriselt es in der Ehe von Anna-Maria und Bushido. Ende September traf das Ehepaar deswegen sogar eine schwere Entscheidung und trennte sich räumlich – der 47-Jährige schläft seitdem in seiner eigenen Wohnung.

Instagram / anna_maria_ferchichi Laila und Anna-Maria Ferchichi, 2023

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin