Jennifer Aniston kritisiert Kimmels Show-Suspendierung

Jennifer Aniston (56) hat sich in einem Interview mit dem Magazin Elle zu der Suspendierung von Jimmy Kimmels (58) Late-Night-Show geäußert. Im September war "Jimmy Kimmel Live!" nach starkem Druck vonseiten der Federal Communications Commission vorübergehend gestoppt worden. Aniston, die eine langjährige Freundschaft mit dem Moderator pflegt, zeigte sich tief betroffen von den Ereignissen. "Unvorstellbare Dinge passieren", erklärte die Schauspielerin und fügte hinzu, dass es gefährlich sei, wenn Menschen durch äußeren Einfluss ihrer Stimme im Fernsehen beraubt würden. Sie betonte, dass die Kündigungen von Abonnements durch Zuschauer deutlich gemacht hätten, wie sehr diese hinter Kimmel stünden: "Wir abonnieren diese Sender und Streaming-Dienste, also kommt es wirklich auf die Menschen und ihre Stimme an. All diese Abonnementkündigungen sprechen Bände."

Die Kontroverse rund um die Sendung hatte sich nach einer Reihe satirischer Angriffe Kimmels auf Donald Trump (79) und dessen Politik zugespitzt. Vor allem seine Kritik an Kürzungen beim staatlichen SNAP-Programm oder seine bissigen Kommentare zur Gatsby-inspirierten Party des Ex-Präsidenten sorgten für Schlagzeilen. Besonders brisant: Trump selbst feierte die vorübergehende Absetzung der Sendung in den sozialen Medien. Doch Kimmel gab sich unbeeindruckt und kehrte mit scharfer Kritik gegen Trump und dessen Umgang mit den Medien zurück: "Unser Anführer feiert den Verlust der Lebensgrundlage von Amerikanern, weil er keinen Spaß versteht." Unterstützt wurde er dabei unter anderem von Barack Obama (64), der der Suspendierung offen widersprach und damit ein Zeichen gegen das aus seiner Sicht gefährliche Vorgehen der Regierung setzte.

Jennifer Aniston zeigte sich im Gespräch auch nachdenklich über zwischenmenschliche Beziehungen und betonte, wie wichtig es für sie sei, die Zeit mit Menschen zu verbringen, die ihr am Herzen liegen. "Das Ziel ist Qualität, nicht Quantität, und Zeit, die man mit Menschen verbringt, die einem wirklich am Herzen liegen und mit denen man gerne zusammenarbeitet." Neben ihrer Freundschaft mit dem Moderator war die Schauspielerin in den letzten Jahren auch durch ihre Arbeit an der Serie "The Morning Show" im Fokus, in der sie erneut ihr Gespür für komplexe Charaktere unter Beweis stellte. Aniston hatte zuletzt häufiger über die Wichtigkeit von Authentizität und Loyalität in ihrem privaten wie beruflichen Leben gesprochen, ein Wert, der sie auch in der aktuellen Situation an der Seite ihres Freundes Jimmy zu halten scheint.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jimmy Kimmel und Jennifer Aniston

Anzeige Anzeige

X.com / https://x.com/atrupar Donald Trump spottet über eine US-Journalistin im Weißen Haus, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin