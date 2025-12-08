Dort wohnte Miley Cyrus' Verlobter als sie ein Paar wurden

Miley Cyrus (33) hat bei der Premiere von "Avatar: Fire & Ash" die Fans mit einer Überraschung begeistert: Sie präsentierte stolz ihren funkelnden Verlobungsring. Der Antrag kam von ihrem Freund Maxx Morando (27) während einer gemeinsamen Reise nach Japan. Der 27-jährige Musiker, der sechs Jahre jünger als sie ist, lebte noch bei seinen Eltern zu Hause, als die beiden vor vier Jahren ein Paar wurden, so ein Insider von Page Six. Miley betonte in einem Interview mit Good Morning America, dass es für sie nicht leicht sei, überrascht zu werden, aber bei diesem besonderen Moment habe sie sich vollkommen auf ihn eingelassen.

Maxx, der aus einer Familie stammt, die ebenfalls im Showbusiness tätig ist, wird von Insidern als bodenständiger und liebenswürdiger Partner beschrieben. Sein Vater arbeitete als Produzent an bekannten TV-Formaten wie "Extreme Makeover: Home Edition", während seine Mutter in der Produktionskoordination tätig ist. Laut Miley hat die Beziehung zu Maxx zu einem großen persönlichen Wachstum bei ihr geführt, wie sie in Interviews betonte. Auch ihre Mutter Tish Cyrus (58) schwärmte in ihrem Podcast "Sorry We’re Cyrus" über die Beziehungen ihrer Töchter: "All meine Mädchen sind in so gesunden, großartigen Beziehungen", sagte sie im Gespräch mit Harry Jowsey (28) und betonte, wie bedacht ihre Kinder in der Liebe vorgehen. Tish ist seit der Scheidung von Billy Ray Cyrus (64) mit Dominic Purcell (55) verheiratet, die Familienbande gelten als eng.

Die Beziehung der beiden wurde bereits seit Längerem von den Fans verfolgt, nachdem Miley nach ihrer Scheidung von Liam Hemsworth (35) wieder ihr Liebesglück gefunden hatte. Bereits früher wurde spekuliert, dass Maxx bei Miley eingezogen sei, allerdings wurden diese Spekulationen nie direkt kommentiert. Die Sängerin, die mit Hits wie "Flowers" große Erfolge feierte, und ihr Verlobter teilen viele Gemeinsamkeiten, doch Miley betont ebenso ihre unterschiedlichen Perspektiven: "Er hat eine ganz andere Sicht auf das Leben als ich." Inzwischen wirkt es, als hätten sie genau den Rhythmus gefunden, der ihnen guttut.

Getty Images Maxx Morando und Miley Cyrus, März 2025

Getty Images Miley und Tish Cyrus im Februar 2025

Instagram / billyraycyrus Miley Cyrus und Maxx Morando, Musiker

Getty Images Miley Cyrus, Oktober 2014