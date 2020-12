Sie ist im absoluten Mamaglück! Candice King (33) verkündete im Sommer hocherfreut ihre zweite Schwangerschaft. Erst vor einigen Tagen war es dann endlich so weit: Die Vampire Diaries-Beauty und ihr Ehemann Joe King (40) konnten ihre Tochter Josephine June auf der Welt willkommen heißen. Mit Baby-Pics hielt sich die Schauspielerin bisher zurück – doch nun verzückt sie ihre Fans mit mehr Baby-Content: Candice teilte ein neues Bild ihrer kleinen Josephine!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Serien-Beauty einen brandaktuellen Schnappschuss von sich und ihrem kleinen Mädchen. Eingekuschelt auf Mamas Brust schlummert Klein-Josephine auf der Aufnahme ganz gemütlich und seelenruhig vor sich hin. Candice scheint ebenfalls diesen Moment besonders zu genießen: Sie strahlt total zufrieden und überglücklich in die Kamera. "Frohe Weihnachten an alle", schrieb die Schauspielerin simple zu ihrem Beitrag.

Dass ihre kleine Maus mittlerweile gesund auf der Welt ist, dürfte Candice besonders freuen – denn zum Schluss hatte die 33-Jährige ganz schön mit ihrer Schwangerschaft zu kämpfen: Der Beauty hatte einfach nichts mehr gepasst! "Ich bin offiziell in der Phase, in der meine Schwangerschaftsjeans nicht mehr passen", hatte sie zu einem Netzbeitrag geschrieben.

Getty Images Candice King, Schauspielerin

Instagram / josekingseco Candice Kings Mann Joe mit Tochter Josephine June

Getty Images Candice King, "Vampire Diaries"-Darstellerin

