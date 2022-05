Candice (35) und Joe King (41) werden ab sofort getrennte Wege gehen. 2014 traten die Vampire Diaries-Schönheit und der Musiker gemeinsam vor den Traualtar. Inzwischen haben die Eheleute auch zwei gemeinsame Kinder, die 2016 und 2020 zur Welt kamen. Bis zuletzt schien das Paar eigentlich auf Wolke sieben zu schweben, doch vergangenen Monat kamen dann erste Trennungsgerüchte auf. Nun wurde bekannt, dass Candice tatsächlich die Scheidung von ihrem Gatten Joe eingereicht hat.

Wie Us Weekly nun berichtet, haben sich die Blondine und ihr Mann nach sieben Jahren Ehe nun dazu entschlossen, wieder ihren eigenen Weg zu gehen. Dem Magazin sollen Gerichtsdokumente vorliegen, die dies bestätigen. Demnach soll Candice bereits am 28. April die entsprechenden Papiere eingereicht haben. Als Grund für die Scheidung nannte sie "unüberbrückbare Differenzen". Angeblich sollen die 35-Jährige und der 41-Jährige allerdings bereits seit Anfang des Jahres getrennt sein.

Aufmerksamen Fans fiel schon vor wenigen Wochen auf, dass die gebürtige Texanerin alle ihre Fotos auf ihrem Instagram-Account gelöscht hatte. Auch Joe entfernte eine Vielzahl an Bildern des Paares von seinem Profil, obwohl sich die einstigen Liebenden immer noch gegenseitig folgen. Einige Follower bemerkten zudem, dass Candice in den neusten Aufnahmen von sich ihren Ehering nicht mehr am Finger trug.

Instagram / josekingseco Joe und Candice King

Getty Images Candice und Joe King im Dezember 2014

Getty Images Joe und Candice King, Musiker und Schauspielerin

