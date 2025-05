"Schönstes Geschenk": Candice King und Steven sind verlobt

Candice King (38) hat tolle Neuigkeiten zu verkünden: Die Vampire Diaries-Berühmtheit und ihr Partner Steven Krueger sind verlobt – und das schon seit Längerem! Wie Candice anlässlich ihres 38. Geburtstags in einem niedlichen Beitrag auf Instagram verrät, habe der Schauspieler ihr bereits vor einigen Wochen "das schönste Geschenk" gemacht, als er ihr einen Heiratsantrag machte. "Das Privileg, älter zu werden, ist viel süßer, wenn ich weiß, dass ich es mit dir teilen darf, Steven. Danke, dass du mich gebeten hast, mit dir durch das Leben zu tanzen", schwärmt der Serienstar über sein persönliches Liebesglück.

Neben den rührenden Worten teilt Candice eine Reihe an Bildern, auf denen sowohl sie und ihr Liebster in romantischer Atmosphäre als auch der funkelnde Verlobungsring zu sehen ist, den der "The Originals"-Darsteller ihr an den Finger steckte. Die Verlobung wurde nicht nur von zahlreichen Fans gefeiert, sondern auch von prominenten Kollegen. Ihre "Vampire Diaries"-Co-Stars Nina Dobrev (36) und Michael Trevino (40) ließen liebe Glückwünsche da, ebenso Riley Voelkel, die mit Steven in "The Originals" spielte. "Ich freue mich so für euch", brachte auch Schauspielerin Claire Holt (36) ihre Freude für das Paar zum Ausdruck.

Erst Ende 2023 hatte Candice zum ersten Mal öffentlich Einblicke in ihre Beziehung mit Steven gewährt. Nach ihrer Scheidung von Musiker Joe King (44), mit dem sie seit 2014 und dann die folgenden sieben Jahre verheiratet war und zwei Kinder bekam, zeigte sie im Jahresrückblick auf Instagram ein Video, das die beiden beim Küssen zeigte. "Ich habe gelacht, geweint und geliebt. Danke für den Tanz, 2023", schrieb sie damals.

Instagram / candiceking Candice King, Schauspielerin

Getty Images Joe und Candice King, Musiker und Schauspielerin

