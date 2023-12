Bandelt "Vampire Diaries"-Candice mit diesem Kollegen an?

Hat Candice King (36) einen neuen Partner? Die Schauspielerin ist seit Mai 2022 wieder solo. Acht Jahre war sie zuvor mit Joe King (43) verheiratet gewesen – doch die Ehe des Vampire Diaries-Stars und des Musikers ging in die Brüche. Seitdem genoss die Blondine eigentlich das Leben als vierfache Singlemama. Jetzt scheint es aber ganz so, als habe Candice in einem TV-Kollegen eine neue Liebe gefunden!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Caroline-Forbes-Darstellerin zuletzt ein Video, das als Jahresrückblick fungiert. In dem Clip sieht man sie in zahlreichen glücklichen und emotionalen Momenten – und auch beim Knutschen mit Steven Krueger! Das fällt auch den Fans sofort auf. "So eine Überraschung! Ich habe Schmetterlinge", schreibt ein User.

Candice und Steven dürften sich durch die Vampirserie "The Originals" kennen. In dem "Vampire Diaries"-Ableger spielt die Beauty die Rolle der Caroline in Staffel fünf – in dieser ist auch Stevens Figur Josh als Hauptcharakter zu sehen. Passen die zwei gut zusammen? Stimmt unten ab.

Getty Images Joe und Candice King, Musiker und Schauspielerin

Instagram / candiceking Steven Krueger und Candice King

Getty Images Steven Krueger, Schauspieler

