Fehlende Unterstützung: Mia Madisson trennt sich von Matteo

Die Reality Shore-Bekanntheit Mia Madisson hat sich von ihrem Ehemann Matteo Rocco getrennt. Diese überraschende Nachricht teilte die 27-Jährige am Samstagmorgen in einer emotionalen Instagram-Story mit ihren Followern. Die Beziehung der beiden scheiterte ausgerechnet kurz vor dem geplanten gemeinsamen Urlaub auf Sardinien. Mia teilt nun mit, dass die Entscheidung am Freitag gefallen sei. Sie fühle sich in der Ehe seit Langem alleingelassen. "Ich war in unserer Beziehung der Mann im Haus", erklärt sie sichtlich aufgelöst. Neben der finanziellen Verantwortung müsse sie auch im Alltag vieles allein meistern – vom Aufbau der Möbel bis zur Sorge um die gemeinsame Tochter.

Laut Mia gab es keine großen Dramen – es war eher eine Vielzahl an kleinen Enttäuschungen, die sich über Jahre hinweg angestaut hätten. Sie spricht von einem grundlegenden Kommunikationsproblem und davon, dass Matteo ihr nicht wirklich zugehört habe. Ein besonders verletzender Moment habe sich ereignet, als sie ihn bat, die gemeinsame Tochter für einen Augenblick zu übernehmen, um in Ruhe die Koffer für den Urlaub zu packen. Seine Antwort, dass "eine Mutter gleichzeitig packen und auf ihr Baby aufpassen können müsse", traf Mia zutiefst. Danach habe sie ihre Entscheidung getroffen. Matteo sei mittlerweile alleine auf Sardinien und habe Mia auf allen digitalen Kanälen blockiert.

Trotz der schwierigen Situation betont sie aber, dass sie Matteo nicht öffentlich schlechtmachen wolle: "Er ist der Vater meines Kindes." Mia und Matteo sind erst im Dezember des vergangenen Jahres Eltern geworden – und wirkten noch wie eine kleine glückliche Familie. Damals präsentierte die TV-Persönlichkeit ihre Tochter Sarabi Gaetana voller Stolz auf Instagram. "Wir sind überglücklich. Herzlich willkommen, Sarabi Gaetana Rocco", schrieb Mia unter ein Foto, auf dem sie ihr Baby im Arm hält und Matteo die beiden verliebt anschaut. Auch die Fans reagierten begeistert und überhäuften die Familie mit Glückwünschen.

Instagram / shhhmadisson Matteo Rocco und Mia Madisson, 2023

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson und Matteo Rocco mit Tochter Sarabi

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson, Realitystar