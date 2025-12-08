Neuer Flirt? Jodie Turner-Smith mit Unbekanntem unterwegs

Jodie Turner-Smith (39) wurde am Sonntag in Studio City, Los Angeles, bei einem entspannten Bummel über den Farmers Market gesichtet – an ihrer Seite ein bisher unbekannter Begleiter. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Schauspielerin und ihren Begleiter, wie sie gut gelaunt zwischen den Ständen hindurchspazierten, plauderten und stöberten. Jodie wählte für den Ausflug eine plissierte Kamelhose, ein schlichtes weißes Tanktop, mehrere Ketten, flügelartige Ohrringe und ein Paisley-Bandana über ihren Locken, dazu eine große Sonnenbrille und auffällige Zehenschuhe. Der Mann an ihrer Seite trug ein schlichtes Printshirt, eine graue Hose, eine Crossbody-Tasche und eine rosagetönte Sonnenbrille.

Nach ihrer Trennung von Joshua Jackson (47), mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat, konzentriert sich Jodie offenbar auf sich selbst. Die Ehe hielt vier Jahre, bis die britische Schauspielerin im Oktober 2023 die Scheidung einreichte. Die beiden lieferten sich einen langwierigen Sorgerechtsstreit um ihre fünfjährige Tochter, der inzwischen beigelegt zu sein scheint. Laut Jodie war die Entscheidung zur Trennung notwendig, um ein gesünderes Leben für sich und ihre Familie zu ermöglichen.

Noch vor wenigen Wochen hatte Jodie in einem Interview mit Harper's Bazaar UK über ihre Scheidung von Joshua Jackson gesprochen. Die Schauspielerin fand dabei ungewohnt klare Worte über ihre Ansprüche an einen künftigen Partner: "Ich will einen Mann, der nicht von meinem Erfolg entmannt wird und wirklich gut im Bett ist." Jodie erzählte offen, dass sie ihr Leben als Single genieße und erst dann für eine neue Beziehung bereit sei, wenn diese Erwartungen erfüllt werden.

Getty Images Jodie Turner-Smith bei der Weltpremiere von Disneys "Tron: Ares" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

Getty Images Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith im März 2022

Getty Images Jodie Turner-Smith beim Victoria’s Secret Fashion Show Event in New York City, 15. Oktober 2025